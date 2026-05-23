申惠善、孔明變身最強情侶搭檔！熱門韓劇《秘戀稽核中》戀愛工作同步升溫，社團疑雲爆發

tvN 週末劇《秘戀稽核中》愛情事業兩不誤！官方公開了朱仁雅（申惠善 飾）與盧基準（孔明 飾）前往調查潛水社團稽核案件時，充滿緊張感的最新劇照。

此前，朱仁雅與盧基準已確認了彼此的感情。朱仁雅對試圖挽留自己的全在烈（金材昱 飾）劃清界線，也意識到並坦承了自己對盧基準的心意。當她因想到可能因自己而受傷的盧基準而感到後悔時，盧基準一路奔赴濟州島，兩人也坦率地表達了真心。



在此同時，朱仁雅所收到的「投稿郵件」寄件人竟是朴雅靜（洪華蓮 飾），這項事實曝光後，更加提升了劇情緊張感。

此次公開的劇照中，可以看到朱仁雅與盧基準連週末都放棄休息，投入稽核調查的模樣，瞬間吸引眾人目光。似乎發生了非同小可的事件，兩人的眼神也充滿緊張氛圍。彼此更加靠近的距離感，讓人感受到兩人已是戀人關係，但身為王牌稽核搭檔，也讓觀眾更加好奇這起案件的真相。



製作組表示：「今天（23日）播出的第9集中，將有趣地描繪在確認彼此心意後，變得更加堅定的朱仁雅與盧基準之間改變的關係性。」並補充：「不僅有令人心動的浪漫情節，還有神秘的潛水社團稽核事件，請大家期待這對王牌搭檔在愛情與工作上都毫無破綻的精彩表現。」第9集將於晚間9點10分播出，海外由HBO Max同日上線。



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