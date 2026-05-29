韓國觀光公社K-Stage Festival 2026 集合多齣韓國話題劇場作品，感受不一樣的韓流魅力

您的遊韓方程式是不是離不開追星看 K-POP演唱會、到美妝店掃貨時下最流行的K-BEAUTY美妝品、到大街小巷品嚐社交平台話題K-FOOD？雖然這些行程和活動都十分精彩，但其實到韓國旅遊的節目仍有更多選擇！K-Stage Festival把韓國的劇場文化帶到東九文化中心，展示韓流舞台更全面的藝術魅力！活動將由2026年6月25日起，一連四天每日設兩場不同主題的精彩舞台演出，希望觀眾在欣賞完表演後，會出發到韓國當地的劇場探索更多不同舞台劇作，為韓國旅遊增添更多樂趣。

舞台作品簡介及重點推介

K-Stage Festival為大家準備了4部韓國話題劇場作品，其中3齣劇作將濃縮成精華版本，組成主題匯演；另一套則為原版音樂劇。現場將提供字幕，部份作品本身不設任何對白，不論大人小朋友都可以理解到故事發展！演出作品包括：

1. 音樂劇〈Inside Me〉

作品簡介：您有試過吃了一頓不怎麼樣的飯、參加了不怎麼享受的聚會、看了不合口味的電影，但為了看起來很幸福，而在社交平台上假裝很喜歡這一切嗎？〈Inside Me〉是一部以社交媒體為主題的韓國原創音樂劇，故事講述當紅KOL在追尋夢想時遇上瓶頸，並開始察覺「網絡世界上的自己」和「真實的自己」好像漸行漸遠。觀眾將與她一同踏上尋回自我的旅程，見證主角如何透過與不同登場角色的互動，從而探討「怎樣才是最真實的自己」這個人生課題。

必看原因：〈Inside Me〉在韓國已累計演出逾1,100場，並獲3,000則接近滿分的觀眾好評。作品包含了韓國劇場公演的一大特點：在演出的中途會有觀眾互動環節，讓觀眾成為劇情一部份，因此世界上不存在一場一模一樣的〈Inside Me〉演出！作為音樂劇不得不提的當然還有音樂，〈Inside Me〉以節奏感十足的K-POP風格音樂構成，充滿活力，喜歡K-POP的朋友一定可以投入其中。



2. 匯演作品(一) 〈JUMP〉

作品簡介：誰說只有使用相同語言，才可以互相明白對方？〈JUMP〉將會顛覆您的認知，即使演出期間不會有任何對白，但保證同樣可以令您捧腹大笑！故事講述一個武林高手世家，某天突然遭大膽竊賊入侵家中！到底這個家庭可否以自己最擅長的武術擊退賊人，迎來大團圓結局；還是會發生更多意想不到的事情？

必看原因：〈JUMP〉曾先後於英國倫敦西區及紐約百老匯長駐演出，並於連續兩年蟬聯愛丁堡藝術節票房冠軍及勇奪喜劇大獎，在全球都備受愛戴。作品中既有高難度武打動作，又有幽默滑稽的情節，不論是大人小朋友都會感受到當中的樂趣！



3. 匯演作品(二) 〈偉大的跆拳道〉(The Greatest Taekwondo)

作品簡介：跆拳道是韓國國技，卻絕不止是一種運動。〈偉大的跆拳道〉將這門武術從道館帶進劇院。作品融合了傳統武術和現代表演藝術，演出者將在K-POP音樂及韓國國樂、經特別設計的影像與燈光映襯之下展示高難度的旋轉、空中擊破等跆拳道技術。

必看原因：跆拳道起源於韓國，是比K-POP更早傳播至全世界的韓國文化藝術。這次的演出單位由韓國國家代表級跆拳道選手組成，觀眾將會看到整齊劃一的群舞動作，以及充滿力量的表演！



4. 匯演作品(三) 〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉

作品簡介：「青春」、「夢想」都是不分國籍與年齡，任何人都能夠共鳴的主題。〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉故事正是延續了經典青春校園韓劇〈星夢高飛〉的世界觀，講述一群年輕人為了夢想而奮鬥，並在過程中經歷成長痛、學習失敗過後重新出發、突破自我的故事。劇中結合了K-POP音樂、現場演唱，以及強勁編舞，雖為音樂劇但同時亦猶如K-POP演出，保證能令觀眾目不暇給。

必看原因：不論您是韓流元老級粉絲還是新粉絲，都一定會喜歡〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉！對看過於2011-2012播映的〈星夢高飛〉韓劇粉絲而言，這部作品絕對是回憶殺，觀賞新劇情時必有另一番趣味。近年有留意韓流的朋友則一定對本作品的導演兼音樂製作人和編舞監製非常熟悉，因為前者正是《魷魚遊戲》的音樂總監；而後者則是為SEVENTEEN、BTS編舞的崔容俊。INFINITE張東雨、VICTON 姜昇植及林勢俊等人將會來港参與演出。



預訂門票方法及日程

K-Stage Festival 四日間的所有門票均為免費*，有興趣的朋友只需要在2026 年5 月29 日起到art-mate 網站，挑選想觀看的場次並完成預訂手續即可憑電子門票入場。更多購票詳情請參閱門票網站。

預訂日期：2026年5月29日起

開始預訂時間：中午12時正

預訂門票網址：https://www.art-mate.net/doc/96495

按金及手續費：*注意為了確保更多觀眾能夠入場、減少預訂門票後缺席的情況，預訂門票時art-mate將會收取港幣$100按金，持票人出席預訂場次後，將在活動結束後收到由art-mate退還的港幣$100按金。另外，使用付款平台支付按金時亦會產生手續費，該手續費則不會獲退還。

按金退還日期：2026年7月15日或之前（如有任何疑問，可查詢購票平台art-mate）



網上旅行平台Klook 推出《飛躍舞台, 玩轉韓國》推廣活動

在香港欣賞過濃縮版的〈JUMP〉、〈偉大的跆拳道〉、〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉後想飛到韓國觀看完整版，或是看過〈Inside Me〉後想再看其他音樂劇作品？不如就在下一趟韓國之旅加入觀看劇場作品的行程！

韓國觀光公社與Klook聯手推出多部韓國人氣劇場作品和旅遊體驗產品折扣優惠，今年6月8日起至7月31日期間，只要輸入專屬優惠碼，即可享費用減免！優惠名額有限，先到先得。

優惠適用於以下商品：

· 人氣韓國演出商品：使用優惠碼「KRSHOWS」可享折扣優惠

· 韓國旅遊產品：使用優惠碼「KRSUMMER」可享折扣優惠

· 韓國鐵路(Korail)車票：使用優惠碼「KRKORAIL」可享折扣優惠

*加碼優惠：購買韓國旅遊產品的顧客，可獨家獲得折扣券購買人氣韓國演出商品

更多活動詳情可留意Klook活動專頁(網址將於稍後公佈)。



K-Stage Festival 活動詳情

日期：2026年6月25日 (四) - 6月28日 (日)

時間：下午2時半，下午7時半

(各場次約110 - 120分鐘)

地點：東九文化中心(劇場)

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