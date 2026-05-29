金聖喆Disney+韓劇《賭金》演技再封神！不只守護朴寶英，悲壯純愛戰神逼哭觀眾

實力派演員 金聖喆 迎來 Disney+ 原創影集《賭金》全劇公開之際，向觀眾傳達了真摯的感謝。

29日，經紀公司 Story J Company 公開了 金聖喆 的終映感言，以及最後拍攝現場的幕後花絮照。金聖喆在劇中飾演高利貸集團底層成員「張昱」，展現突破人生角色的精彩演技。



公開的照片中，金聖喆完美駕馭皮革外套、金項鍊與傷痕妝容，散發出張昱特有的粗獷狂野氣場。他手持《賭金》劇本望向鏡頭，擺出各種姿勢，同時流露出最後拍攝的不捨與悸動。



金聖喆透過經紀公司表示：「大家好，我是在《賭金》中飾演張昱的金聖喆。去年一整年努力拍攝的作品，終於公開所有集數了。」

接著他說：「感覺觀眾們看得很開心，讓我最近過得非常充實。如果還有人沒看過，現在正是開始一次追完全集的時候！希望大家多多喜愛《賭金》，也看得開心。」展現充滿巧思的宣傳。

此外，他也表示：「最後，想向一起完成《賭金》的導演、編劇、工作人員與演員們說聲辛苦了，也真心感謝大家，因為有你們才能留下幸福的回憶。」以溫暖的問候為感言畫下句點。





金聖喆在本作中，飾演成為金禧主（朴寶英 飾）可靠助力的角色。禧主因緣際會接下走私集團的金條，而他則一路陪伴在旁，帶動整部作品的沉浸感。





他從孩子般單純的一面，到瞬間變臉制伏對手的狠勁，再到為了心愛之人甚至願意賭上性命的悲壯純愛，全都立體詮釋，獲得評論界高度好評。金聖喆展現完全融入角色的名品演技，也讓大眾更加期待他未來的作品表現。



《賭金》全數集目前皆可在 Disney+ 上收看。



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