I.O.I 重現〈Pick Me〉舞台！「海豚褲+粉紅衛衣」10 年前造型神還原，5 月開啟亞洲巡演

這絕對是 2026 年最讓 K-Pop 老粉集體眼眶泛淚的消息！「國民女團」I.O.I 終於在出道 10 週年之際兌現重組諾言。 看到她們穿回當年的「海豚短褲」大跳〈Pick Me〉，彷彿時光真的倒流回熱血爆表的 2016 年。

I.O.I 於 9 日透過全新開通的10周年紀念官方 SNS 公開影片，標題寫道：「Back to 2016. I.O.I 演唱會要不要來？」影片中，成員們集體換上粉紅色衛衣、黑色海豚運動短褲搭配白色長筒襪，完美復刻當年《Produce 101》初登場的經典造型。

成員們排成熟悉的「金字塔」隊列，跳起代表作〈Pick Me〉，精準的「刀群舞」與爆發力十足的能量，讓網友直呼：「真的跟 10 年前一模一樣！」、「要流淚了」、「這根本是二次出道吧？」



I.O.I 於2016年通過Mnet選秀節目《Produce 101》出道，陸續發行了〈Whatta Man （Good Man）〉、〈Very Very Very〉和〈Dream Girls 〉等熱門歌曲，雖然僅活動不到一年便解散，但全體國民投票誕生的「國民女團」名號至今無人能敵。



據悉，I.O.I 目前已完成新專輯封面與 MV 拍攝，預計 5 月正式與大家見面。 然而遺憾的是，這次回歸並非全員到齊，康美娜與周潔瓊因個人行程衝突，最終缺席 10 週年回歸活動，將以 9 人體制出擊。



除了新專輯，I.O.I 更拋出驚喜震撼彈！5 月 29 日至 31 日，她們將從首爾蠶室室內體育館起跑，隨後展開巡迴演唱會「LOOP」，6月6日赴曼谷、6月20日及21日在香港開唱。 當年沒能親眼見到她們最後舞台的粉絲，這次絕對要守在電腦前準時搶票！

▽一起回顧當年〈Pick Me〉舞台帶來的的震撼：



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