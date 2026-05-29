BTS柾國「2166萬粉絲IG帳號」突遭停權！本人傻眼上線發問：「180天內不申訴將永久停權」

BTS 防彈少年團 成員 柾國（Jung Kook）的 Instagram 帳號一度遭到停權，之後又恢復正常，掀起一場小插曲。

柾國於27日在自己的 TikTok 帳號上，上傳了一張附有問號表情符號的 Instagram 帳號停權通知截圖。



公開的畫面中寫著：「JK先生，您的帳號已遭停權。若未在180天內提出申訴，帳號將被永久停用。」瞬間嚇壞大批粉絲。



此外，Instagram 方面也針對停權原因說明表示：「您的帳號或帳號中的活動，未遵守包含商標權政策在內的智慧財產權相關使用條款。」

突如其來的帳號停用消息，讓粉絲們相當擔心。不過截至28日為止，柾國的Instagram帳號已恢復正常，個人檔案與原有貼文目前也都能正常查看。

另一方面，柾國曾於2023年2月親自刪除擁有約5240萬名粉絲的舊Instagram帳號，當時引發熱議。之後他在去年7月開設新帳號，目前約擁有2166萬名粉絲。

此外，柾國所屬的團體 BTS 於25日（當地時間）在美國美高梅大花園體育館舉行的「2026 全美音樂獎」（American Music Awards，簡稱AMA）中，獲得了「年度藝人獎」的大獎。

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