BTS、TXT、CORTIS 橫掃 Billboard 全都火爆了！BigHit Music 上半年成績單太驚人

BigHit Music 在 2026 年上半年再次證明了其身為全球頂級廠牌的地位。以 BTS 為首，TOMORROW X TOGETHER（TXT）與 CORTIS 全都登上美國告示牌主專輯榜「Billboard 200」前3名。今年三組藝人所發行專輯的合計累積銷量（Circle Chart 基準）已逼近 1000 萬張。此外，三組團體也接連奪下韓國主要音樂節目冠軍，完成了「Grand Slam」（大滿貫）。

BTS、TXT、CORTIS 接力創下「超級熱門」成績令人印象深刻，這也展現了所屬公司 BigHit Music 非凡的品牌力量與全球競爭力。公司朝向全新方向的挑戰，也透過成果獲得了證明。



房時爀議長所強調的「好音樂與內容」、「藝人的自主性」、「擴展粉絲體驗」等策略發揮了效果。各藝人都參與 Song Camp（歌曲創作營），從歌曲主題選定到作詞、作曲皆共同參與。廠牌也在製作全過程中積極支援，讓藝人能發揮最佳創作能力。此外，也透過自製內容與製作幕後影片等豐富的內容，促進粉絲與藝人之間的交流。

除了優秀的藝人之外，廠牌完善的企劃與製作系統也成為誕生 熱門IP 的後盾。繼早已站穩全球頂級明星地位的 BTS 與 TXT 後，展現與既有 K-POP 偶像模式截然不同風格的「Young Creative Crew（年輕創意團隊）」CORTIS，也親自證明了這一點。



特別是出道未滿一年的 CORTIS，憑藉第二張迷你專輯《GREENGREEN》畫出急速成長曲線。不僅拿下「Billboard 200」第3名，也完成音樂節目的「大滿貫」。雖然出道專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》大獲成功，讓新作背負不小壓力，但他們依然堅持「共同創作」的團體認同，推出比前作更接近「原始感」的專輯，鞏固了團體色彩，也創下近5年內出道男團中的最佳成績。



公司也會在團體的重要時刻，設計最適合的訊息。當 BTS 睽違約3年9個月以完整體回歸時，公司也與成員們一同思考「現在的 BTS 應該傳達什麼訊息」。在《阿里郎》（ARIRANG）企劃中，將韓國象徵性地標之一的光化門作為回歸舞台，並運用「乾坤坎離」元素設計 Logo、採樣韓國民謠《阿里郎》等，把韓國色彩細膩融入其中。結果 BTS 不僅同時登上美國「Billboard 200」與「Hot 100」冠軍，即使沒有出演韓國音樂節目，也累積拿下15冠，更讓海外體育場演唱會現場充滿《阿里郎》大合唱。



TXT 則在續約後的首次回歸中，展現了成員們最真誠的故事。迷你8輯《7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns》真實收錄了他們過去7年活動中所面對的不安、空虛與現實煩惱。成員們親自成為故事主角，以比任何時候都更加真摯的訊息，帶給聽眾深刻共鳴與沉浸感，並成功拿下「Billboard 200」第3名與音樂節目「大滿貫」。



除了音樂之外，他們也依照公司方向，積極出演電視綜藝與 YouTube 等各種熱門節目。等於同時建立了優秀音樂與面向多元平台的大眾性。

BigHit Music 這樣的企劃能力，完美貫穿了 2026 年上半年的全球音樂市場。前後輩藝人之間的交流也相當令人印象深刻。BTS 親自示範後輩們新歌的重點舞蹈動作，為他們應援；TXT 與 CORTIS 則透過 Challenge 互相合作，展現深厚的「BigHit Family」家族情誼。透過同一廠牌形成的某種「接力式爆紅」，如今已真正成為現實。

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