「廢掉整部劇才是答案？」300億大作《21世紀大君夫人》：一部浪漫愛情劇，該為「幾個畫面」被判死刑嗎？

MBC已完結的金土劇《21世紀大君夫人》爭議越滾越大！繼OTT平台中斷播出後，要求該劇全面廢止的國會國民同意請願，已獲得超過5萬人連署，正式送往主管常設委員會審查。

請願人士指出，《21世紀大君夫人》雖然是架空背景，但故事設定在韓國，劇中卻出現中國藩屬國禮制、中國風刀具，批評製作團隊草率的意識跟不到位的歷史考證非常有問題。 他們強調即使這不是正統史劇而是現代奇幻作品，但跟民族文化認同有關的內容絕對不能亂搞。

爭議最大的場面出現在象徵大韓帝國自主性的皇帝即位儀式上。 劇中讓演員戴上代表藩王制的「九旒冕冠」，大喊「千歲」，還有韓國傳統中沒有的中國式茶道，都被認為是錯誤明顯的。 雖然MBC已經表示會刪除這些場面，但連署民眾依然要求直接廢止整部劇。



不過也有另一方聲音認為，與其廢止不如用編輯修正就好。 支持這派的人主張，《21世紀大君夫人》核心是邊佑錫飾演的理安大君跟IU飾演的成熙周之間的浪漫愛情與成長故事，並非帶有政治意圖的作品，也沒有刻意捏造歷史或宣揚特定意識形態。 不少觀眾也在官網留言區抱屈：「明明有些場面把韓國傳統跟宮廷服飾現代化詮釋得很美，卻因為幾個缺失被全盤否定，實在太冤枉了。」



業界也擔憂這部耗資300億韓元、與全球OTT平台合作的超大製作如果真的被廢止，不僅會造成鉅額損失，更可能重創K-Contents的國際信譽。 一旦開了「因導演失誤就廢掉整部戲」的先例，未來投資者可能會覺得韓國內容市場風險太高、無法預測，導致資金卻步。



多數意見認為，有錯就該罵、該改，但比起直接判作品死刑，把爭議的台詞或場面剪掉，才是更合理的做法。 現在需要的，是冷靜下來好好討論怎麼善後。

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