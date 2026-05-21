泰勒絲紀錄被打破了！BTS〈SWIM〉全球榜二連霸，累計6冠正式登頂

防彈少年團（BTS）真的停不下來！他們的第五張正規專輯《ARIRANG》主打歌〈SWIM〉，在最新一期Billboard「Global（美國除外）」榜單上，連續第二週拿下第一名，氣勢超級旺。

根據Billboard公佈的最新榜單，〈SWIM〉穩坐「Global」冠軍寶座。 所屬經紀公司Big Hit Music也興奮宣佈，BTS在這張榜單上已經累積6次奪冠，正式超越泰勒絲（Taylor Swift）先前創下的紀錄，寫下新歷史。而在「Global 200」榜單上，〈SWIM〉也強勢拿下第2名。 BTS總共有13首歌曲同時打進這兩個榜單，而且已經連續8週都在榜上，真的超猛。



《ARIRANG》在主要榜單「Billboard 200」中排名第8，這也是它連續第8週穩在前十名內。 其他細項榜單表現也很亮眼：「Top Album Sales」第5名、「Top Streaming Albums」與「Vinyl Albums」各拿下第16名。單曲〈SWIM〉在主要單曲榜「Hot 100」中排名第34，同樣連續8週進榜。 在電台播放的部份，成績也很不錯：「Adult Contemporary」第16名、「Pop Airplay」第11名、「Adult Pop Airplay」第18名、「Radio Songs」第29名。



此外，「World Albums」榜單上同時有4張BTS的專輯入榜。 2022年發行的精選輯《Proof》上升至第3名，已經累積進榜205週; 日本正規四輯《MAP OF THE SOUL： 7 THE JOURNEY》排第11名; 正規三輯《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》第16名; 迷你五輯《LOVE YOURSELF 承 'Her'》則是第25名。



目前BTS正在進行北美巡演「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN NORTH AMERICA」，剛順利結束美國加州Stanford Stadium演唱會，23日起將繼續在拉斯維加斯開唱。他們將在7月與美國流行天后Madonna、哥倫比亞唱將Shakira，一起站上「2026國際足總（FIFA）美加墨世界盃」冠軍戰的中場秀舞台！根據Big Hit Music透露，這是FIFA世界盃決賽史上第一次舉辦中場秀演出，BTS又寫下新紀錄啦！

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