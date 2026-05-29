BTS柾国「2166万粉丝IG帐号」突遭停权！本人傻眼上线发问：「180天内不申诉将永久停权」

BTS 防弹少年团 成员 柾国（Jung Kook）的 Instagram 帐号一度遭到停权，之后又恢复正常，掀起一场小插曲。

柾国於27日在自己的 TikTok 帐号上，上传了一张附有问号表情符号的 Instagram 帐号停权通知截图。



公开的画面中写著：「JK先生，您的帐号已遭停权。若未在180天内提出申诉，帐号将被永久停用。」瞬间吓坏大批粉丝。



此外，Instagram 方面也针对停权原因说明表示：「您的帐号或帐号中的活动，未遵守包含商标权政策在内的智慧财产权相关使用条款。」

突如其来的帐号停用消息，让粉丝们相当担心。不过截至28日为止，柾国的Instagram帐号已恢复正常，个人档案与原有贴文目前也都能正常查看。

另一方面，柾国曾於2023年2月亲自删除拥有约5240万名粉丝的旧Instagram帐号，当时引发热议。之后他在去年7月开设新帐号，目前约拥有2166万名粉丝。

此外，柾国所属的团体 BTS 於25日（当地时间）在美国美高梅大花园体育馆举行的「2026 全美音乐奖」（American Music Awards，简称AMA）中，获得了「年度艺人奖」的大奖。

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