G-Dragon、Jennie 现身同场活动 再掀话题！过往绯闻再度被翻出来讨论

男团 BIGBANG 成员 G-Dragon 与女团 BLACKPINK 成员 Jennie 现身同场海外活动，再度成为话题焦点。过去曾因恋爱传闻与分手传闻备受瞩目的两人，近来也多次在官方场合被捕捉到同场出现，因此持续受到关注。

26日，首尔永登浦区某处举办某精品品牌系列时装秀 Photo Wall 活动。当天现场除了演员李政宰、朴叙俊、金高银、高胤祯、RIIZE元彬...等多位明星出席之外，也吸引大量媒体关注。





其中最受瞩目的，无疑就是 G-Dragon 与 Jennie。两人过去同属 YG 娱乐，并曾在 2021 年爆出恋爱传闻。当时 Jennie 被拍到从 G-Dragon 家中离开，引发交往疑云，但经纪公司当时仅表示：「艺人的私生活难以确认。」之后也曾传出分手说，但同样从未获得正式证实。

此后，两人仍持续在各种公开与非公开场合出现「同场动线重叠」的情况而引发讨论。2024 年 2NE1 出道 15 周年演唱会上，两人被拍到刻意保持距离而坐，引发热议；2025 年 1 月，两人也一同出席法国巴黎时装秀。同年举办的颁奖典礼《Melon Music Awards 2025》（MMA 2025）上，两人也再度同场现身。



今年初，G-Dragon 被发现曾对 Jennie 的舞台影片按下「赞」后又取消，再次在网路上掀起讨论。该影片是今年 1 月由 Golden Disc Awards 官方帐号上传，内容为 Jennie 在台湾台北大巨蛋举行的第 40 届《Golden Disc Awards》表演舞台画面。

影片中，Jennie 透过〈Filter〉、〈Damn Right〉、〈Like Jennie〉等舞台展现强烈魅力，不仅舞台掌控力出色，稳定的现场演唱实力也获得好评。之后又传出 G-Dragon 曾按赞该影片的消息，让网友们出现各种不同解读。目前该按赞已被取消。

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