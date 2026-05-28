熱門犯罪韓劇《稻草人》完結收視飆破8%！朴海秀留下震撼告白、ENA歷代第2高紀錄誕生

ENA 熱門韓劇《稻草人》於 26 日播出第 12 集後正式完結，刷新自身最高收視率，成功為全劇畫下圓滿句點。

根據收視率調查公司 Nielsen Korea 於 27 日上午公布的數據顯示，《稻草人》最終回全國家庭收視率達到 8.1%。相較於第 11 集的 7.4%，上升了 0.7 個百分點，同時也是 ENA 歷代收視率第 2 高的成績。（第一名是《非常律師禹英禑》的 17.5% 居冠）



在當天播出的內容中，姜泰周（朴海秀 飾）歷經 30 年歲月後，依舊持續追查那些直到 2019 年仍未結束的案件，以及為了倖存者而奮戰。他感嘆追捕隱藏身分、以「稻草人」之名犯下連環殺人案的人們，其實全都和「稻草人」沒什麼兩樣，並留下「自己再也不會像稻草人一樣活著」的決心。



《稻草人》以 1986 年至 1991 年間韓國真實發生的華城連環殺人事件為靈感，重新聚焦那些無法忘記、也不該被遺忘的過去案件，以及至今仍活在悲劇中的人們，傳遞出真誠的安慰與慰藉。朴海秀與李熙俊的表現和紮實劇本，也讓網上一面倒的輸出好評！被網友封為「2026劇王」，目前在Viu上可觀看全集數。





另一方面，《稻草人》的接檔作品為《醫到孤島愛上你》，描述來到人人避之唯恐不及、惡名昭彰島嶼「偏東島」的公衛醫師都智義（李宰旭 飾），與充滿秘密的護士陸夏莉（辛叡恩 飾）之間展開的醫療人性羅曼史。該劇共12集，將於6月1日晚間10點在ENA首播，海外由Disney+獨家上線。



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