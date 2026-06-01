第一次演浪漫愛情喜劇就成功！《我的王室死對頭》許楠儁證明了什麼叫「無極限演技派」

因主演SBS金土劇《我的王室死對頭》而人氣暴漲的許楠儁，這次真的證明了自己是「無極限」的演技派。 出道以來首次挑戰浪漫愛情喜劇男主角，他不僅沒在怕，還把搞笑和深情拿捏得恰到好處，每集都帶動收視往上衝，堪稱收視保證。

劇集一開始，許楠儁飾演的車世界完全是個冷血無情的「資本主義怪物」。 西裝筆挺出場，動不動就拿對方機密來威脅，無視傳統、大刀闊斧裁員，整個人散發出讓人發寒的氣場。

但這個高冷人設，遇上林知衍飾演的無名演員申瑞霜之後，開始出現裂痕。 被攔路的瑞霜莫名其妙賞了一巴掌，他當場傻住; 對方把他當錢鬼來纏，兩人還上演又打又鬧的「肉搏戰」，霸總形象瞬間崩壞，變成呆萌的「反差傻」。 面對陌生的愛情，他幼稚又笨拙的樣子，讓觀眾笑到不行。



前面是冤家互鬧製造歡樂，第5、6集則正式點燃雙向戀愛線。 公司明明出了大事，他卻從頭到腳精心打扮，跑去瑞霜的拍攝現場送咖啡車和花海攻勢，結果一秒被拒絕，讓觀眾一邊心疼一邊笑出來。 到了濟州島拍廣告現場，他直接吃醋大喊「我現在眼裡只看得到那個女人！」，喝醉的瑞霜默默在他身後守護的樣子，又展現了溫柔的一面。

而整齣戲的高潮，絕對是海邊吻戲。 確認自己心意的世界靠近說：「想逃的話只有現在，我給你3秒。」原本要離開的瑞霜回頭抱住他，從親吻手背到深情接吻，整個緊張又心動的氛圍直接封神。



許楠儁這波強勢表現，讓戲劇話題度大爆。 他用深邃的眼神和細膩的表情，把一個惡名昭彰的角色逐漸陷入愛情的過程演得超有說服力。 第6集雙向感情線正式展開後，收視率飆到10.3%，創下自身新高。



過去他在Netflix《Sweet Home》第2、3季和《篡位》、《法官大人》等作品中展現強烈氣勢，也在《百次的回憶》中證明了自己細膩的情感詮釋。 如今他不只是「全能型」演員，更靠著深厚功力拿下「浪漫喜劇強者」的稱號。 接下來的《我的王室死對頭》還會帶來什麼驚喜，大家都等著看。

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