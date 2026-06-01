劉在錫催婚李光洙！「10年戀愛導師」狂叮嚀：絕對不能錯過李先彬

韓國「國民MC」劉在錫最近在YouTube節目《藉口GO》中，對著交往多年的後輩李光洙給出超中肯戀愛建言，要他對女友李先彬「用盡全力、真心誠意對待」，還再三強調「絕對不能錯過她」，讓一旁所有人聽了都笑翻。

日前播出的《藉口GO》影片中，李光洙、邊佑錫、池睿恩一起上節目，聊到感情話題時，池睿恩提到自己之前傳出和舞者Vata的戀愛緋聞時，其實有在前一天打電話向劉在錫討教、吐苦水。 沒想到這番話也勾起李光洙的回憶，他馬上自爆：「我仔細想想，我公開戀愛之前，也打給在錫哥問過啦！」



李光洙和李先彬這對相差9歲的情侶檔，從2018年公開認愛至今，至今已經穩定交往多年。 兩人最初是在2016年SBS《Running Man》相識，之後慢慢發展成戀人關係。

聽到兩位後輩都來找他諮詢感情，劉在錫露出欣慰的笑容說：「光洙和先彬交往得很順利，睿恩也談戀愛，真的很好。」接著他話鋒一轉，直接對著李光洙開示：「你一定要抓住先彬！她叫你做什麼你就要做什麼，絕對不能錯過她，要用你全部的心意去對待她！」沒想到李光洙聽完馬上回嘴：「那我不就變成舔狗（奴僕）了嗎？」還反問「你到底要我幹嘛啦」，神來一筆的吐槽讓全場笑成一片。



李光洙接著爆料劉在錫根本就是他長達10年的戀愛導師，還語出驚人地說：「哥幫我當戀愛教練當了10年，第一個成功的對象就是先彬，不過在那之前其實也有好幾個啦！」意外洩漏劉在錫過去的「戰績」，讓劉在錫當場超傻眼，笑翻全場。



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