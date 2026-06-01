第一次演浪漫爱情喜剧就成功！《我的王室死对头》许楠儁证明了什么叫「无极限演技派」

因主演SBS金土剧《我的王室死对头》而人气暴涨的许楠儁，这次真的证明了自己是「无极限」的演技派。 出道以来首次挑战浪漫爱情喜剧男主角，他不仅没在怕，还把搞笑和深情拿捏得恰到好处，每集都带动收视往上冲，堪称收视保证。

剧集一开始，许楠儁饰演的车世界完全是个冷血无情的「资本主义怪物」。 西装笔挺出场，动不动就拿对方机密来威胁，无视传统、大刀阔斧裁员，整个人散发出让人发寒的气场。

但这个高冷人设，遇上林知衍饰演的无名演员申瑞霜之后，开始出现裂痕。 被拦路的瑞霜莫名其妙赏了一巴掌，他当场傻住; 对方把他当钱鬼来缠，两人还上演又打又闹的「肉搏战」，霸总形象瞬间崩坏，变成呆萌的「反差傻」。 面对陌生的爱情，他幼稚又笨拙的样子，让观众笑到不行。



前面是冤家互闹制造欢乐，第5、6集则正式点燃双向恋爱线。 公司明明出了大事，他却从头到脚精心打扮，跑去瑞霜的拍摄现场送咖啡车和花海攻势，结果一秒被拒绝，让观众一边心疼一边笑出来。 到了济州岛拍广告现场，他直接吃醋大喊「我现在眼里只看得到那个女人！」，喝醉的瑞霜默默在他身后守护的样子，又展现了温柔的一面。

而整出戏的高潮，绝对是海边吻戏。 确认自己心意的世界靠近说：「想逃的话只有现在，我给你3秒。」原本要离开的瑞霜回头抱住他，从亲吻手背到深情接吻，整个紧张又心动的氛围直接封神。



许楠儁这波强势表现，让戏剧话题度大爆。 他用深邃的眼神和细腻的表情，把一个恶名昭彰的角色逐渐陷入爱情的过程演得超有说服力。 第6集双向感情线正式展开后，收视率飙到10.3%，创下自身新高。



过去他在Netflix《Sweet Home》第2、3季和《篡位》、《法官大人》等作品中展现强烈气势，也在《百次的回忆》中证明了自己细腻的情感诠释。 如今他不只是「全能型」演员，更靠著深厚功力拿下「浪漫喜剧强者」的称号。 接下来的《我的王室死对头》还会带来什么惊喜，大家都等著看。

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