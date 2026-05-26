Netflix《黑白歌手戰》豪華陣容曝光！Gummy、李海利、AKMU李秀賢、河鉉雨、10CM出演，韓網驚呼：「誰來當評審？」

Netflix 繼《黑白大廚》後，竟然真的要推出「歌手版」《黑白歌手戰》啦！目前曝光的出演陣容更是豪華到不行，光看名單就已經讓人超期待！

25日，據韓媒報導，Netflix 全新音樂選秀節目《黑白歌手戰》（흑백가수전）正式開拍，並已於本月初完成首次錄製，消息一公開便立刻掀起熱議。

其中「白組」的豪華陣容也引發高度關注，包括朴正炫、Gummy、楊姬銀、Davichi 李海利、Guckkasten 河鉉雨、金煙雨、AKMU 李秀賢、金喬漢、god 金泰宇、紫雨林 金倫我、Big Mama 李英賢、10CM（權正烈）、金宗澤等實力派歌手齊聚。



而「黑組」則集結了新人、偶像出身歌手，以及許多實力備受期待卻尚未被大眾熟知的挑戰者，形成超強對決感。據悉首輪錄製主要進行「黑組淘汰賽」，更找來100位音樂產業相關人士擔任評審，整體錄製（含彩排）甚至長達3天，可見節目規模相當驚人。

雖然節目預計要等到明年初才會播出，但消息曝光後已立刻在韓網掀起熱烈討論，網友紛紛留言：「陣容怎麼回事 瑟瑟發抖」、「陣容瘋了嗎」、「如果是那個陣容的話，誰來當評審啊」、「竟然變成了歌手版本」、「不是 ...能評審楊姬銀老師的人應該有限」、「料理是兩個人決定的，這個不能那麼做」、「河鉉雨竟然出演了」、「哇～看陣容播出的話肯定不得了」、「這個誰來審查...？怎麼也得捱罵」、「應該很有意思」、「期待耳朵享福」等，期待感持續升溫中。

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