曹政奭♥Gummy 二胎出生後暫停活動，公開親筆信：「暫時想專心育兒」

演員曹政奭在第二個孩子誕生後，宣布暫停 YouTube 活動，要陪伴歌手妻子 Gummy 一起專心育兒。

曹政奭透過以副角色「曹痣奭」經營的 YouTube 頻道「清溪山小可愛Records」（清溪山댕이Records），公開了一封親筆信。



信中他表示：「我有一個令人開心的消息。又一份巨大的幸福來到我身邊。」並分享道：「댕이 的妹妹誕生了！」親自宣布第二個女兒出生的喜訊。

他接著表示：「因此，暫時因為育兒的關係，影片更新可能會變得不太容易，特地提前告知大家。」並補充說：「會短暫休息一下，很快就會再回來的。」他也表示：「到時候或許能帶著和現在不同的故事，呈現更有趣的影片。」讓外界對第二胎出生的幕後故事充滿期待。



曹政奭與 Gummy 夫妻於 14 日迎來第二個女兒。曹政奭此前曾透過多家媒體表示，若第二胎出生，將會負責照顧第一個孩子。為了專心育兒，他也因此宣布進入 YouTube 休息期。



另一方面，演員曹政奭於 2018 年與歌手 Gummy 結婚，並於 2020 年迎來長女，2026年初迎來第二個孩子。



