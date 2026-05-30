《今天開始是人類》男二張東周退圈後驚爆自殘！小拇指畫面流出嚇壞粉絲，SNS號火速消失

韓劇《今天開始是人類》的男二號張東周近日接連爆出驚悚脫序行為，從無預警宣佈退出演藝圈，到上傳切手指的自殘影片，最後連社群帳號也無預警消失，一連串事件讓粉絲嚇到手足無措。

本月15日，張東周突然在個人社群發表告別宣言：「從今天起，我要放下演員張東周的人生。」他感性表示，雖然離開舞台，但粉絲的支持一輩子不會忘，「在鏡頭前笑過哭過的每個瞬間，都是我人生中最閃耀的時光。」同時也透露自己經營的藝術中心將出售。 不過經紀公司隨即發聲明切割：「公司完全不知道這件事，目前沒有任何協商結論。」強調這是張東周「個人的獨斷判斷」，甚至官網也撤下他的資料照，關係形同決裂。



沒想到退圈才過一週，22日他竟在個人社群上傳自殘影片，畫面中他切斷自己的小拇指，還寫下：「沒罪的小拇指，因為無數次沒遵守約定，我莫名其妙討厭它，就切掉了。」驚悚內容瞬間引爆粉絲恐慌。事後張東周雖低頭道歉，強調此舉「不是要威脅誰，也不是暗示極端選擇」，只是想藉由痛楚把對錯誤人生的決心刻在腦海裡，但影片早已被大量截圖轉發。 不少網友表示受到極大衝擊，甚至有人出現恐慌症狀，據傳已有粉絲直接報警處理。



就在自殘風波當天下午5點半左右，張東周的社群帳號突然顯示「抱歉，無法使用此頁面」，疑似被刪除或關閉，外界完全無法得知他的動向，粉絲急瘋：「人到底還好嗎？」



張東周近來爭議不斷。 今年1月他才自曝手機遭駭，還被威脅勒索，背負數十億（韓幣，下同）債務。 雖然一度試圖繼續演戲，但最近突宣佈出演藝圈，表示「從今天起放下演員張東周的人生」，連自己經營的藝術中心也要賣掉。 他在直播中透露，大約40億的債務已經還掉大部份，但目前還剩8億左右。 不過他講這些話時並未對另一項爭議——疑似在酒店因酒錢鬧到警察出動——做出任何回應。



現年36歲的張東周曾演出《犯罪心理》、《槍口彼端》、《今天開始是人類》等劇。 2021年他曾因見義勇為、逮捕酒駕肇逃嫌犯而登上新聞版面，形象相當正面。 如今接連爆發退圈、自殘、失聯風波，粉絲除了震驚，更擔心他的心理狀況是否還能撐下去。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞