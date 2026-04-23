【預告片】《花樣青春》朴敘俊、崔宇植、鄭裕美「真朋友旅行」全自己拍，預告笑噴：我們什麼都不做也很好笑

「羅PD」羅暎錫又來啦！這次他帶著「老」組合回歸，找來朴敘俊、鄭裕美、崔宇植這三位演藝圈公認的超級好友，一起拍攝tvN新一季的《花樣青春 LIMITED EDITION》。 節目即將在5月3日週日晚間7點30分（韓國時間）首播，消息一出已經讓粉絲們迫不及待。

日前公開的主要預告片中，直接打上「本預告片由裕美、敘俊、宇植親自拍攝」的字樣，從頭到尾都是三人自己掌鏡，滿滿的真實感。 只見他們踏上旅途後，藏不住興奮的心情，在地鐵和火車之間穿梭，甚至自信滿滿地說：「老實說，我們就算什麼都不做也很有趣吧！」完全展現出「真朋友」之間的默契。



預告片中可以看到三個人完全沒有明星包袱，在美食面前各種誇張的反應，演技大爆發; 搭火車時還即興上演殭屍電影的情境劇，讓人笑翻，也讓人期待接下來他們還會有多少「才華過剩」的搞笑場面。

不過歡樂的氣氛沒有持續太久，原本以為會很順利的旅行，卻突然碰上各種意想不到的「Limited」限制條件。 崔宇植無奈地感嘆：「我們得沒錢玩啊！」朴敘俊則隨口提議：「不然去全州吃拌飯？」讓觀眾開始好奇他們到底被下了什麼指令。 預告中還出現朴敘俊著急喊「剩下30秒」、鄭裕美淡定說「大概5天不擦化妝水跟乳液也沒關係」、崔宇植懇切地說「必須得弄到一台車」等片段，似乎還有更多稀奇古怪的限制等著他們。



《花樣青春LIMITED EDITION》這回的概念，是在各種限制之下，展開一趟浪漫卻完全不受限的旅行。 鄭裕美、朴敘俊、崔宇植三人在不知道今天要去哪、要在哪裡睡、該怎麼移動的情況下，展開一場「保證會很辛苦」的國內流浪記。 過去他們在《尹Stay》、《瑞鎮家》等節目中展現過絕佳默契，這次換到《花樣青春》又會擦出什麼不一樣的火花，真的讓人超級期待。 5月3日晚上記得鎖定首播！



此外，朴敘俊、鄭裕美、崔宇植這組「真朋友line」集結的《花樣青春》限定版將通過Viu同步更新。



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