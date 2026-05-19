【必追熱爆韓綜】朴敍俊《花樣青春Limited Edition》狼狽窮遊全程爆笑 池昌旭《Kumusta》江南開餐廳 「菲」一般魅力

5月韓國綜藝話題不斷，兩大由男神領軍的重點節目連番在Viu上架：一邊是羅暎錫PD相隔8年重啟的經典系列《花樣青春 Limited Edition》，找來《尹食堂》、《尹Stay》鐵三角班底朴敍俊、崔宇植和鄭柔美進行突襲窮遊；另一邊則是韓流男神池昌旭主持的廚藝真人騷《Kumusta》，在江南開設菲律賓餐廳。兩檔節目風格截然不同，同樣在網上掀起熱烈討論，現在馬上為大家解析必看亮點，觀眾可到Viu緊貼進度。

《花樣青春 Limited Edition》：羅PD「假直播真綁架」再創經典

經典旅行綜藝《花樣青春》系列時隔8年以「Limited Edition」形式回歸，今次鬼才PD羅暎錫攜手朴敍俊、鄭柔美和崔宇植窮遊韓國，節目播出後，韓國觀眾反應極度熱烈，首集即創下首都圈平均4.2%的亮眼收視！延續「羅PD式綁架」開場，羅暎錫為了瞞過三位藝人，精心策劃了一場YouTube直播，聲稱是為一位編劇同事慶祝入行20周年，更事先串通全球觀眾配合演出，要求大家一起蒙騙三人！朴敍俊、鄭柔美和崔宇植毫不懷疑地祝賀編劇之際，羅PD突然拉開早已準備好的橫幅，上面寫著「祝鄭柔美、朴敍俊、崔宇植旅途平安」，三人才驚覺自己中計！崔宇植當場崩潰：「這到底是從何時開始策劃啊？」鄭柔美更忍不住哀號：「我已經44歲了，不青春了！」場面爆笑至極！



然而真正的考驗才剛剛開始，節目組規定每人每日只有10萬韓圜（約港幣$580）旅費，手機使用更受到嚴格限制，而且每日必須移動到不同城市。不過更好笑的是，朴敍俊與鄭柔美似乎早有預感，竟然自備了部分日常用品，崔宇植則兩手空空，還質問朴敍俊是否早就知道旅行計劃，逗得全場大笑！為了省錢，三位一線韓星要在首爾站樓梯分食餃子、一瓶水輪流喝，場面狼狽又真實！朴敍俊更瞬間切換成「慳錢家族」，連入住旅店被要求簽名時也不放過機會，竟趁機開口殺價，令觀眾笑出眼淚。



至於第1集的最大笑點，莫過於崔宇植的「內褲危機」！他自爆因為燙髮後被叮囑兩天不能洗頭，結果已經兩天沒有洗澡，內褲更是沒有換過，苦惱地說「內褲真的沒辦法撐到明天」；鄭柔美與朴敍俊則為了弟弟半夜冒著寒風到便利店買內褲，怎料去到才發現身上的錢不夠，三人只能空手而回，崔宇植更在鏡頭前真情剖白：「我以後真的會好好表現，拜託給我幾條內褲，還有一套睡衣和鬚刨，哪怕要我出賣靈魂，我也會努力的。」



第2集三人前往全羅北道南原市，繼續笑料百出的窮遊之旅。三姐弟在出發前抽「限定福利」決定當日可以使用的資源，製作組還特地將「內褲」放入選項，朴敍俊忍不住說：「這個一定要讓宇植抽到，我抽到會很生氣！」最終在幸運之神的眷顧下，崔宇植成功抽到手機，三人終於可以使用手機一天，朴敍俊與鄭柔美立即搜尋搭車資訊，崔宇植則被發現狂掃短片，手機中毒的程度與常人無異，超真實反應令觀眾笑瘋：「好像看到我自己」、「現在的年輕人只愛看短片」、「我懂，短片令人上癮」。之後三人決定朝聖當地古蹟廣寒樓，正當他們稍作休息之際，一名小孩主動向鄭柔美打招呼：「你好，我叫朴敍俊。」鄭柔美立即把他帶到弟弟們面前：「他說他叫朴敍俊，跟叔叔打個招呼吧！」促成大小敍俊「世紀同台」，朴敍俊親切表示：「很高興見到你啊！」此時小敍俊的媽媽自爆：「其實我是因為朴敍俊，才把孩子取名為敍俊的，爸爸（看到合照）一定會嚇一大跳。」崔宇植也不甘示弱，立即找尋小宇植的身影，場面搞笑！



第3集承接上集，三人從南原出發前往寶城，由於朴敍俊成功聯繫了在南原的友人，他們得以入住友人經營的住宿，省下一筆可觀的住宿費。三人搭車前往寶城途中，接連受到市民的熱情款待，有粉絲認出了鄭柔美，遞上了杜拜巧克力麻糬作為禮物，令窮遊中的鄭柔美驚喜地問：「我真的可以收下嗎？真的嗎？」之後三人轉乘巴士前往寶城綠茶園，朴敍俊在車上抱怨：「肚子怎麼不識相一直餓？」旁邊一位長輩立即遞上麵包，使朴敍俊開心地說：「我們今天是不是很有口福啊？」



抵達寶城後，他們在標誌性的綠茶園拍攝認證照，並品嚐了抹茶冰淇淋、寶城綠茶等甜點，享受難得的悠閒時光。這時朴敘俊看到一對情侶在玩包剪揼，不禁脫口而出：「真煩人。」羅暎錫問鄭有美：「你戀愛的時候玩過這個嗎？」鄭有美反問：「你覺得我玩過嗎？」朴敘俊也表示從未和好友玩過如此甜蜜的遊戲；此時崔宇植則滔滔不絕地回憶往事：「我背過（我女朋友）好多次，以前我經常背著她，跟我在一起腿都變細了。」

在競爭類綜藝氾濫的當下，《花樣青春》以平淡日常與真實情感打動人心，不少觀眾大讚：「一起吃飯、迷路、找住宿的過程本身就是笑點」、「沒有任何刺激元素，卻令人忍不住追下去」、「崔宇植和朴敍俊、鄭柔美的化學反應真的很治癒」、「朴敍俊細心照顧鄭柔美讓人心跳加速」。

《Kumusta》：池昌旭 x 菲律賓明星 江南開快閃餐廳賣菲式美食

另一檔掀起熱議的綜藝《Kumusta》（菲律賓語「你好嗎？」），由池昌旭與菲律賓當紅藝人Arci Muñoz、Jodi Sta. Maria、Francine Diaz、Janella Salvador及主廚JP Anglo等人共同出演，節目中幾位菲律賓明星在首爾江南區開設菲律賓料理快閃餐廳，向韓國食客推介當地代表性美食；池昌旭則擔任「支援者」角色，從開店準備到收店清場全程協助這群不熟悉韓國環境的菲律賓拍檔，更憑著親和力十足的招待風格贏盡食客歡心。



近年池昌旭憑《最惡之惡》、《江南B-Side》等作品在全球累積高人氣，這次跨國合作更進一步印證他作為「韓流明星」的國際影響力，有網民指：「池昌旭說英文的時候魅力加倍」、「好想親身去江南試試那間餐廳」；預告可見徐仁國、金明洙、金玟錫和《黑白大廚》崔鉉碩先後驚喜現身，想知道他們在節目中擔任甚麼角色，觀眾萬勿錯過！《Kumusta》將於5月24日首播。



從治癒系國內窮遊，到跨文化餐廳實境，兩檔綜藝以截然不同的風格為觀眾帶來新鮮感。《花樣青春 Limited Edition》以「沒有任何刺激元素卻令人欲罷不能」的日常感贏盡口碑，《Kumusta》則以韓菲合作的創新模式拓展綜藝邊界！喜愛韓綜的觀眾可以到Viu隨時收看兩大熱門綜藝，亦可一併緊貼Viu Original原創綜藝《Bite Me Sweet》與《Rak Rak - Sense of Love》的最新發展。

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