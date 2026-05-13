《花樣青春 Limited Edition》收視連兩週第一！鄭裕美×朴敘俊×崔宇植窮遊笑料不斷，崔宇植陷「內褲危機」直喊：可以出賣靈魂

羅PD代表性的背包旅行綜藝《花樣青春》時隔10年以《花樣青春 Limited Edition》回歸，這次找來鄭裕美、朴敘俊、崔宇植同框出演，光是這組合就已經讓粉絲超期待！

這次也延續經典的「突然綁架」模式，還假借《十五夜頻道》直播名義、甚至先跟觀眾串通好 XD，直接把三人抓去旅行，完全零準備時間，熟悉的《花樣青春》味道瞬間回來。不過行李對比很有趣，鄭裕美和朴敘俊包包裡剛好帶了不少生活用品，崔宇植則幾乎什麼都沒準備就直接出發。這季改成韓國國內旅行，在各種限制＋突發狀況下，三人一路手忙腳亂但笑點不斷，互動自然又療癒。



第2集收視也很亮眼，首都圈平均4.2%、最高6.4%，全國平均3.7%、最高5.7%，直接拿下同時段有線台與綜編頻道第一。

從第1集開始，崔宇植就靠超真實「窮遊模式」變成笑點核心，甚至連「內褲危機」（因為燙髮後造型師叮嚀兩天不能洗頭，結果也直接兩天沒洗澡）都毫無偶包公開，真的笑瘋 XD。因為旅費太緊，鄭裕美和朴敘俊還組成「內褲遠征隊」半夜幫他找內褲，結果找到的要9900韓幣，但他們身上只剩4750韓幣，直接卡關。後來崔宇植在採訪時也超真實表示：「我以後真的會好好表現，就算出賣靈魂也可以，拜託幫幫我。」超真實反應讓觀眾全笑翻。



後來三人用節目限定的「手機機會」成功聯絡上朴敘俊熟人，對方也爽快提供南原住處，讓原本超克難的旅程終於稍微升級。隔天抽「限定福利」時，製作組還把「內褲」放進選項裡，朴敘俊也笑說：「這一定要讓宇植抽，我如果抽到會很火大！」幸好幸運之神降臨，崔宇植順利抽到手機，三人終於能用一天手機，也順利搭車前往南原，還租到超划算的車，甚至發現成為數位市民還有各種優惠，瞬間變順很多。



到了南原後，三人還巧遇風物表演隊，對方甚至特地再演一次給他們看，也參觀了廣寒樓。本來氛圍超像電影場景的旅行，最後卻迎來大反轉，入住的地方冷到像冰窖，甚至比戶外還冷，連棉被和水都沒有，讓三人瞬間崩潰，最後還直接跑去突襲製作組房間，也讓觀眾更期待下一集會怎麼發展。



《花樣青春 Limited Edition》逢星期一深夜在 Viu 收看，千萬不要錯過三人又崩潰又療癒的旅行日常。

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