《背著善宰跑》CP還在售後！金惠奫和邊佑錫戲外友誼超甜，送咖啡車的俏皮留言竟然是「借來的」？

因主演《背著善宰跑》而人氣爆棚的金惠奫最近為宣傳新劇《今天開始是人類》而作客網路節目《Salon Drip2》，並上大方分享與「前搭檔」邊佑錫的私下互動，兩人的好交情再度引發熱議。

節目中金惠奫不僅自爆全家都有追劇，還透露曾為正在忙碌拍戲的邊佑錫送上應援咖啡車，甜蜜互動讓粉絲直呼：「這對CP的售後服務太到位了！」金惠奫透露自己有個年齡差5歲的姊姊，兩人感情非常好，但姊姊看《背著善宰跑》時簡直投入得不得了，甚至會為了準時追劇而突然跑回家，還不斷稱讚劇情「超甜、讓人心動」，讓她哭笑不得：「看起來好像不是為了看我耶！」主持人張度練則趁勢追問：「聽說妳最近送了咖啡車給邊佑錫？」金惠奫點頭承認：「對啊，聽說他那陣子拍攝很忙。」



被問到演員之間送咖啡車是否會事先告知，金惠奫透露通常是直接聯繫，或是看到相關拍攝新聞後低調準備。而咖啡車上的標語更是亮點——她送給邊佑錫的條幅寫著：「請大家好好享用，幫佑錫歐巴準備兩個反光板喔！」張度練大讚這句超有Sense，追問是不是她自己想的？ 金惠奫竟害羞承認：「以前看過別人用，覺得很有趣，這次實在想不出更好的點子，就偷偷借用了一下...... 我自己一個人真的想不出來啦！」逗得全場大笑。



看來就算戲已播完，這對「善宰CP」的友誼依舊持續閃光，連咖啡車應援都充滿可愛小心思，難怪粉絲們都敲碗希望兩人未來能再合作啦！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞