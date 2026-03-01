《今天開始是人類》金惠奫、羅門真情告白！終映感想曝光，吐露不捨心情：這部作品會長久留在我心中

奇幻浪漫韓劇《今天開始是人類》在昨天迎來大結局，主演金惠奫和羅門在昨天公開了終映感想，兩人都分享了對作品的喜愛與對終映的不捨之情。

SBS 金土劇《今天開始是人類》方面於昨天（2月28日）最終回（第12集）播出前，公開了暗示恩浩（金惠奫 飾）與姜施洌（羅門 飾）離別的劇照，大結局則圓滿以3.7%收官。



金惠奫表示：「轉眼間就要迎來終映，心情既感到暢快又有些不捨。能夠演出『恩浩』這個角色真的非常幸福。」她說：「在詮釋恩浩的過程中學到了很多。尤其總是對恩浩堅定的內心感到讚嘆與敬佩。多虧了恩浩，我又成長了一次，非常感謝。」她還補充道：「會為在某個地方幸福生活著的恩浩加油。」留下餘韻。



羅門則表示：「過去幾個月能以『姜施洌』這個名字生活，每一刻都像禮物一樣。」他說：「透過施洌，我體悟到最終能讓我們微笑的溫暖力量就是愛。因為遇見恩浩，施洌更加珍惜身邊的人，他那份正向改變與純粹熱情，會長久留在我心中。這是一部教會我如何把心中某個角落的空虛轉化為溫暖、值得珍藏的作品。」

此外，他也表示：「請關注施洌脫下『世界級』明星華麗外殼後，為了守護身為一個人最珍貴價值所做出的勇敢選擇。恩浩與施洌的命運究竟會迎來怎樣燦爛的結局，也希望大家能陪伴到最後。」並不忘呼籲觀眾收看昨晚的大結局。

《今天開始是人類》最終回（第12集）已於2月28日晚間9點50分播出。

