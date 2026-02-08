金惠奫、羅門《今天開始是人類》甜蜜約會也救不了收視？第8集跌至2.2%，創開播新低

由金惠奫、羅門主演的SBS金土劇《今天開始是人類》收視持續低迷，第8集跌至 2.2%，創下開播以來新低。

根據收視率調查公司尼爾森韓國在8日公布的數據，7日播出的《今天開始是人類》第8集，全國家庭收視率為 2.2%，較6日播出的第7集 2.7% 下滑 0.5 個百分點，刷新自身最低紀錄。



《今天開始是人類》首播以 3.7% 的收視率開出，之後收視持續走低，近期穩定落在 2% 出頭，外界也關注該劇是否能成功止跌回升，甚至再度突破首播成績。



在第8集中，恩浩（金惠奫 飾）告白後，與姜施洌（羅門 飾）的關係明顯拉近。兩人前往南山約會，登上能一覽夜景的瞭望台，在愛心鎖上寫下願望，姜施洌貼心替恩浩切炸豬排。對第一次體驗人類日常的恩浩而言，這段看似平凡的時光格外珍貴。



隨後，姜施洌問她未來是否會消除自己的記憶，恩浩坦言那是為了回歸平凡生活所做的選擇，並稱那是給他的「最後禮物」。然而，姜施洌則回應：「如果你打算消除我的記憶，只有你一個人記得這個瞬間，那我應該也可以這麼做吧？」並以深情一吻作結尾，將心動指數提升到最高潮。



片尾預告中，恩浩打工賺錢的畫面，以及玄宇碩（張東柱 飾）突然倒下的情節曝光，為後續劇情埋下伏筆，也引發觀眾關注。

