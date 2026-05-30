《今天开始是人类》男二张东周退圈后惊爆自残！小拇指画面流出吓坏粉丝，SNS号火速消失

韩剧《今天开始是人类》的男二号张东周近日接连爆出惊悚脱序行为，从无预警宣布退出演艺圈，到上传切手指的自残影片，最后连社群帐号也无预警消失，一连串事件让粉丝吓到手足无措。

本月15日，张东周突然在个人社群发表告别宣言：「从今天起，我要放下演员张东周的人生。」他感性表示，虽然离开舞台，但粉丝的支持一辈子不会忘，「在镜头前笑过哭过的每个瞬间，都是我人生中最闪耀的时光。」同时也透露自己经营的艺术中心将出售。 不过经纪公司随即发声明切割：「公司完全不知道这件事，目前没有任何协商结论。」强调这是张东周「个人的独断判断」，甚至官网也撤下他的资料照，关系形同决裂。



没想到退圈才过一周，22日他竟在个人社群上传自残影片，画面中他切断自己的小拇指，还写下：「没罪的小拇指，因为无数次没遵守约定，我莫名其妙讨厌它，就切掉了。」惊悚内容瞬间引爆粉丝恐慌。事后张东周虽低头道歉，强调此举「不是要威胁谁，也不是暗示极端选择」，只是想藉由痛楚把对错误人生的决心刻在脑海里，但影片早已被大量截图转发。 不少网友表示受到极大冲击，甚至有人出现恐慌症状，据传已有粉丝直接报警处理。



就在自残风波当天下午5点半左右，张东周的社群帐号突然显示「抱歉，无法使用此页面」，疑似被删除或关闭，外界完全无法得知他的动向，粉丝急疯：「人到底还好吗？」



张东周近来争议不断。 今年1月他才自曝手机遭骇，还被威胁勒索，背负数十亿（韩币，下同）债务。 虽然一度试图继续演戏，但最近突宣布出演艺圈，表示「从今天起放下演员张东周的人生」，连自己经营的艺术中心也要卖掉。 他在直播中透露，大约40亿的债务已经还掉大部份，但目前还剩8亿左右。 不过他讲这些话时并未对另一项争议——疑似在酒店因酒钱闹到警察出动——做出任何回应。



现年36岁的张东周曾演出《犯罪心理》、《枪口彼端》、《今天开始是人类》等剧。 2021年他曾因见义勇为、逮捕酒驾肇逃嫌犯而登上新闻版面，形象相当正面。 如今接连爆发退圈、自残、失联风波，粉丝除了震惊，更担心他的心理状况是否还能撑下去。

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