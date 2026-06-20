「台北汪汪ㄅ級分！」樂團LUCY大秀中文流行語〜「好玩嗎〜那你們為什麼坐下來了〜」邀全場嗨到底

由辛禮讚、崔庠燁、趙元祥及申光一組成的韓國人氣樂團LUCY《2026 LUCY 9TH CONCERT 〈ISLAND〉 IN TAIPEI》6月20日晚間於台大體育館開唱，現場吸引大批樂迷前來共襄盛舉。

LUCY一開場就由鼓手光一領唱前幾句歌詞，接著舞台上影片效果像是帶領大家穿越暴風雲層，接著由小提琴手禮讚帶來SOLO演奏，接著再加入吉他與貝斯，全員一起呈現完美的Intro，揭開今晚表演的序幕。LUCY選擇新曲〈Sprout〉作為開場，成功炒熱全場氣氛。接連更是帶來了他們正式出道的代表作〈Flowering〉，全場汪汪（粉絲名）們立即大聲跟唱。



緊接著LUCY也以中文向台粉們問候，更學會了「你好〜搭給厚〜大家好，我們是LUCY！」等國台語混雜表達，相當接地氣。成員們表示中文實在太難了，所以要趁還記得的時候，把所學的句子都說給大家聽才行。LUCY表示上一次來台北演出的回憶相當美好，所以讓他們也非常期待今日的演出。貝斯手兼製作人元祥此時更拋出「尖叫〜」全場粉絲也立即使出全力尖叫回應他們。



LUCY與大家分享昨日一抵達機場的心情，覺得「哇！我真的是藝人耶〜」因為有許多粉絲們熱情地迎接他們，並且大家臉上都洋溢著幸福的表情，讓LUCY成員們都覺得心情非常好。今日來到現場的汪汪們，臉上有著相同的幸福表情，所以讓LUCY很自豪感到能夠為大家帶來幸福，心情非常開心。



LUCY更邀請所有汪汪們站起來一起嗨，看著努力打拍子並且跟唱的全場粉絲，讓他們不禁稱讚「台北汪汪ㄅ級分！」此時成員有點搞不清楚到底是「ㄅ級分」還是「ㄉ級分」在舞台上進行了討論，不過無論如何，他們學到的這句話是一句稱讚的好話，他們表示對於台北汪汪們的反應非常滿意。



LUCY在表演期間也不忘不斷用中文詢問「大家好玩嗎？大家開心嗎？」看見粉絲們在上一首嗨歌結束後正準備坐下來，他們突然說出：「好玩嗎？那你們為什麼坐下來了？」讓粉絲們突然又站起來，場面相當逗趣。LUCY也為大家獻唱一首中文歌曲「我想和你一起」，他們表示是某位汪汪推薦給他們的歌曲，並說是在情侶之間非常流行的歌曲，於是他們決定今晚獻唱給台北汪汪們，也邀請大家一起合唱，演出期間全場熱度不減，熱鬧氛圍持續到最後一分鐘。



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