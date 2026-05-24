WOODZ连唱两天全场狂飙名曲「Drowning」更诚意献唱中文歌曲「几分之几」

实力派歌手WOODZ相隔两年半再度来台举办巡回演唱会，连续两场全售罄，WOODZ也用高亢歌声献上精彩演出。除了大家耳熟能详的好歌一首又一首，更特别为台北场的演出献唱中文歌曲，卢广仲的「几分之几」，发音相当标准以外更是唱出了WOODZ独有的特色。

WOODZ一开场就展现超高亢嗓音高强度歌曲，一连演唱三首之后他用中文向大家问候「大家好，我是WOODZ！」并提到昨日他开心完成了第一场演出，今日也希望再度与大家共度难忘时光。 他也坦言刚刚在彩排时曾感到鼻塞不适，也询问大家听完了前三首歌曲之后有没有感觉到不同？确认了大家的反应后，他表示已经努力解决了鼻塞问题，因为依然能够为大家带来完美演出。



WOODZ在舞台上忘情甩头与跳动，也让头发乱掉以及牛仔裤往下溜，他有点害羞地在台上重新调整了裤长。从第7首歌开始WOODZ带来抒情曲风，而来到曾经横扫韩国排行榜的名曲「Drowning」时，前奏一下全场就开始尖叫，也在全场一起High的状况下大合唱，到了互动的段落，WOODZ更是请大家跟他一起合唱三首歌曲，分别是「CINEMA」「Drowning」与「I’ll Never Love Again」，全场粉丝们都将指定桥段演唱得非常到位，整齐程度与音量都让WOODZ非常惊讶，更用中文大赞粉丝「好棒！真棒！厉害！」



被大家逗乐的WOODZ在即将进入下一Part之前显得有些手足无措，拿错了MIC架又放回，说话也稍微结巴了一点点，没想到翻译老师原汁原味呈现，让WOODZ啼笑皆非，还对著后台问：「老师连我结巴都…到底能学我到什么程度？」后来他索性说了句中文「谢谢」，还故意停留三秒等待翻译老师回应，后来他才发现老师并不打算翻译中文，WOODZ才调皮地笑出来。



WOODZ也为台北的粉丝们准备了一个礼物，也是特别练习的中文歌曲，现场了卢广仲的「几分之几」，柔情声线的WOODZ唱出不亚於原唱的感觉，更有了独特的味道。他也请粉丝们与他一起合唱这首歌曲，全场粉丝们也不断有与偶像合唱的机会，WOODZ更开心地表示「这就是WOODZ的演唱会，大家都要一起开口唱歌！」接著看到粉丝们的手幅应援写著「谢谢你找到自己的路」，他也相当感动，表示人的缘分很神奇，无论何时他也会支持著粉丝。



在安可段落时，WOODZ感性表示自己相隔两年半再度来到台北，让他非常感动，也表示一定会有机会再回到这里，但在大家再度见面之前，请大家都要保持健康，他表示自己身体很健康，也随时维持运动习惯，还加码在台上秀手臂肌肉。最后他也与粉丝们留下难忘的全场大合照，WOODZ更对著特写镜头送上飞吻，再度引发全场尖叫。



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