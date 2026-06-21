樂團LUCY來台演出大升級有實感 難忘台粉幸福表情許願來台街頭表演

結束了昨晚的精彩演出，南韓實力派樂團LUCY四位成員辛禮讚、崔庠燁、趙元祥及申光一於6月21日與台灣媒體們見面，暢談演出心得與對台灣的難忘印象。

本次已是LUCY第四度來台，也是第二次的專場演唱會，比起上一次的演出，本次LUCY場館升級，讓他們與更多粉絲們同樂，他們表示上次來台已經感覺到台粉的熱情歡迎，不過與上一次的演出比起來，本次的人數倍增讓他們非常有感，LUCY也在演出時每位粉絲們臉上的表情，覺得大家相當幸福，也讓LUCY覺得很感動。





提到昨日的演出，成員們表示聽得見粉絲們和他們一起合唱的聲音很大，雖然大家所說的語言不同，但粉絲們的表現讓他們非常感動，鼓手光一也提到，其實搭飛機從首爾到台北的距離只有短短兩個半小時，其實也和他們平時從首爾到韓國其他城市的距離差不多，所以希望之後有更多機會來台演出。





本次來台，主唱庠燁表示自己有到台北101附近走走，逛街人潮真的很多，令他印象深刻的是台北有許多阻街頭藝人演出，隊長禮讚也表示前天在飯店游泳的時候也聽見了街頭藝人的演唱，所以LUCY也希望日後有機會可以站在台灣街頭進行演出。退伍後回歸的鼓手光一，則對台灣美食牛肉麵念念不忘，這一次更特別提到了夜市裡的炸小螃蟹，令他印象深刻。貝斯手元祥則提到在演出前，有吃到一個炒飯便當，是他很喜歡的口味。



LUCY被現場媒體拱他們展現「撒嬌本能」，雖然生性害羞，但還是非常配合地照做。從隊長禮讚開始一一展現出個人撒嬌的特色，零偶包的表現，讓現場原本氣氛變得相當可愛又逗趣，LUCY更害羞表示這次他們第一次在台北展現這一面，更說下一次還會學習更多，展現給大家看。LUCY表示非常理解台北粉絲們總是期待著他們來台演出，不知道自己的演出是否能夠滿足大家，下一次也會為演出做好更多準備。



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