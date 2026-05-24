孝琳新发色＋新舞步忍不住在台先公开！化身饭店总经理招待全场粉丝更约定「我们夏天见」

韩国铁肺歌手孝琳於5月23日晚间在Legacy TERA举办「2026 HYOLYN CONCERT〈KEY〉in Taipei」个人演唱会，分享了自己16年来的心路历程，也带来许多SISTAR时期的歌曲令全场陷入疯狂，更提到虽然粉丝们只来几小时就要「Check out」了，仍然希望大家给予五星好评喔！

一连带来「SHOTTY」「Layin’ Low」「Wait」高强度歌曲，让孝琳一边喘著一边跟大家问候，她先是用中文问候「大家好」，接著她表示自己是这秘密饭店的总经理，竭诚为大家服务。她提到自己在韩国演出时都会从家中出发，但在台北演出则是从饭店出发，因为这次主题关系，让孝琳特别感受到饭店的人员真的很了不起。相隔2年才又以专场演出来到台北，孝琳立刻提醒大家「我有染头发喔」，原来金发造型是为了配合即将公开的新专辑。



孝琳的歌曲总是动感十足，也非常善於带动现场气氛，舞台上的她更是一眼看出粉丝们蠢蠢欲动，很想站起来一起跳但是都在忍耐中，也表示自己虽然常透过一些音乐祭活动有机会来台，但最想要的还是专属的舞台，为大家呈现自己。一路走来孝琳也相当感慨，她总是勇往直前，觉得自己没有时间停下来回顾过去，但也因为如此的努力，今日才能打造出这样的饭店邀请大家来玩。过往16年的日子弥足珍贵，但往后的时间她也将当作礼物送给所有粉丝们。



粉丝们在演唱会尾声大合照时，举起手幅应援，工作人员将手幅拿给孝琳时，让她相当好奇所以仔细端详著正反两面的字样，粉丝们急著大喊，要孝琳别看背面，没想到孝琳回应「但我看不懂中文啊！」让全场大笑，孝琳也大呼粉丝实在太可爱。虽然相聚的时间总是短暂，但这样也令人更期待下一次的相见，孝琳表示自己没有行程或演出的时候，大家可能以为她都在玩，但是她总是认真在准备自己的下一步，也请大家期待。



最后孝琳表示感谢大家今日的莅临，最后还是觉得要有饭店的样子，所以重新拿出开场时脱下的手套，希望大家就算退房了，也能记得今日共度的时光。孝琳和大家约定「我们夏天见吧」令粉丝兴奋不已，她也提示大家很快就会再见面〜最后还不忘提醒大家要为今日饭店留下「五星好评」喔！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻