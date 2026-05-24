《超人回來了》Tablo16歲女兒Haru近況曝光！BIGBANG太陽驚喜透露：她長高超多，嚇我一跳

還記得當年《超人回來了》裡那個古靈精怪、老是「教訓」老爸Tablo的可愛女兒Haru嗎？ 許久沒有公開露面的她，最近終於有新的近況啦！Tablo本人上節目時大方分享了寶貝女兒的故事，連BIGBANG太陽都親眼認證：「Haru真的長大不少！」

Tablo最近登上YouTube頻道「Epikase」的節目，聊著聊著就提到了女兒Haru。 他對著來當嘉賓的好友太陽說：「Haru真的超級想你！」太陽聽完也笑著回應：「我前陣子在餐廳偶然遇到Haru，真的是嚇了一大跳！她長高好多，而且很會說話，完全是個小少女了啦！」這番話也讓現場瞬間充滿溫馨的氣氛。



Tablo接著感性回憶道：「Haru小的時候，太陽你對她真的超好的。 那時候我們一起錄《超人回來了》，你常常來找她玩，Haru到現在全部都記得，一直唸著太陽叔叔對她多好多好。」聽得出來父女倆對於這份難得的情誼都非常珍惜。

沒想到一旁的 Tukutz突然開玩笑說：「拜託~你是超級巨星耶，對她那麼好，她當然會記得啊！」此話一出，Tablo立刻假裝生氣回嗆：「你幹嘛這樣講小孩的純真心意啦！」兩人一搭一唱鬥嘴，笑翻全場。



事實上，Tablo在2009年與演員姜惠貞結婚，兩人育有一女Haru。 2013年，Tablo帶著超有靈魂的Haru參加《超人回來了》，父女倆自然又搞笑的互動深受觀眾喜愛，至今仍是許多粉絲心中的經典組合。 如今Haru已經是個亭亭玉立的大女孩，也讓不少看著她長大的網友感嘆：「真的時間過太快了啦！」

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