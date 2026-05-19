LE SSERAFIM金采源頸痛緊急停工，缺席新專宣傳！先行曲「狂甩頭」編舞太瘋遭痛批，出道4年二度負傷

大勢女團LE SSERAFIM 驚傳主將傷退！經紀公司今天透過 Weverse 發布公告，宣佈成員金采源最近因頸部疼痛就醫，經醫療團隊精密診斷後，強烈建議她必須停工靜養。

所屬公司表示，為了藝人的長期健康，公司決定暫停金采源的所有活動、全力投入治療，因此將缺席接下來的大學慶典、Spotify PURE FLOWERS LIVE、各大電視台的打歌節目，復出時間將視康復進度而定。



金采源這次受傷，直接讓新歌編舞成為眾矢之的。 LE SSERAFIM 於 4 月 24 日發行先行曲《CELEBRATION》，副歌部份配合強勁的節奏，安排了十分激烈且快速的甩頭動作，一公開就已引發粉絲強烈擔憂。



適逢南韓大學校慶季，LE SSERAFIM 不僅參加打歌節目，線下行程也滿檔。 在本月 15 日的崇實大學舞台上，就有眼尖粉絲發現金采源狀態有異，不僅頸部無法大幅度後仰，左右搖擺時也顯得無比吃力，明顯是在強忍劇痛撐完全場！



glad they finally changed celebration’s headbanging choreo but looks like chaewon’s neck is still hurting.. i really hope she’s okay and taking care of herself :( pic.twitter.com/dB2dOZfOSs — 지오 (@agicheetah) May 15, 2026

事實上，金采源先前就曾透露過有頸痛舊疾，雖然該場表演緊急修改了編舞、刪除甩頭動作，但粉絲仍怒轟經紀公司缺乏保護藝人的意識，等到藝人身體徹底亮紅燈才做補救，為時已晚。

恰逢團體將於本月 22 日發行全新正規二輯《'PUREFLOW' pt.1》，如今金采源因病倒下，預示著她將遺憾錯過新專輯初期的黃金宣傳活動。



網友紛紛聲討：「編舞動作既不美觀也不帥氣，為什麼要讓成員們白白受苦？」、「完全是製造頸椎間盤突出的自殘編舞」、「為了其他成員著想，也必須把編舞換掉」。

這也是金采源出道 4 年來第二度因傷停工。 早在 2022 年，她與隊友許允真就曾因遭遇車禍導致肌肉拉傷與挫傷，被迫取消打歌與簽售會。 如今舊傷加新痛，短期內LE SSERAFIM 都將暫時以4人體制硬撐上陣。

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