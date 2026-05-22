超有愛！《奇案84的奇趣民宿2》旗安84、金軟景、李俊昊送咖啡車應援LE SSERAFIM KAZUHA，忙內直接被寵上天

《奇案84的奇趣民宿2》忙內 KAZUHA 被寵上天！旗安84、金軟景、李俊昊咖啡車應援太有愛了，好期待播出啦～

22日，LE SSERAFIM 成員 KAZUHA（中村一葉）在個人 IG 限時動態中寫下：「在〈BOOMPALA〉MV 拍攝現場收到的驚喜禮物」，並分享了拍攝現場的咖啡車認證照。

公開照片中，可以看到《奇案84的奇趣民宿2》成員們特地送到 MV 拍攝現場的咖啡車應援，上面寫著「LE SSERAFIM 新歌加油！」、「奇案庄忙內 KAZUHA 加油－全體職員敬上」等暖心字句，滿滿都是寵愛氛圍。對此，KAZUHA 也感動回應：「社長、工作人員姐姐哥哥們謝謝你們，也請大家多多支持《奇案84的奇趣民宿2》！」展現忙內可愛一面。



此外，Netflix 綜藝《奇案84的奇趣民宿2》預計將於今年第三季度公開，本季舞台移至冬季的大關嶺，呈現截然不同的氛圍與風景，同時也迎來新職員加入，包括金軟景、李俊昊以及 KAZUHA，為節目增添全新化學反應。旗安84與新成員之間將會擦出什麼樣的火花，也讓觀眾提前充滿期待。



另外，LE SSERAFIM 於今日（22）下午1點發行正規二輯《PUREFLOW pt.1》，並同步公開主打歌〈BOOMPALA〉MV。整支 MV 充滿歡樂與節慶氛圍，成員們化身帶著各種煩惱的現代人，前往由金采源經營的「諮商所」，並透過「BOOMPALA 精神」釋放日常壓力。不知道大家都看過了嗎？接下來她們也將陸續登上《音樂銀行》、《音樂中心》及《人氣歌謠》展開打歌活動。



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