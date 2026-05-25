IU、邊佑錫親自選出韓劇《21世紀大君夫人》最愛的台詞&場面曝光！關鍵字：愛與守護

熱門韓劇《21世紀大君夫人》的主演 IU 與 邊佑錫 親自選出角色的經典場面與台詞，讓大結局的餘韻更加濃厚。（Disney+可看全部集數）
《21世紀大君夫人》由成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）逐漸加深的浪漫感情線，在海內外展現了「K-Drama」的強大魅力。尤其兩人的心意終於彼此相通，讓觀眾投入感達到最高點之際，兩位演員親自挑選的名場面也隨之公開。
首先，IU 所飾演的成熙周展現強烈「成式魅力」，她選出了第5集中成熙周的台詞：「這才是保護人的方法。主動出擊，也要反擊。」
作為自己最喜歡的台詞，當時理安大君決定要悔婚，成熙周舉起弓箭的畫面。IU 表示：「這是能看見熙周堅強勝負欲的一幕。」還幽默地補充：「如果我是理安大君，那一瞬間應該也會愛上熙周吧。」
劇中，成熙周雖然有平民與庶出的身分限制，卻依舊展現積極進取的行動力。即使與理安大君推動兩人婚姻時遭遇反對，她仍最終成功達成自己的目標。這樣大膽直率的模樣，也點燃了理安大君的心，讓兩人不只是單純的合作關係，更令人期待成為真正人生伴侶的未來。
以理安大君一角擄獲全球粉絲芳心的邊佑錫，則選擇了第10集中獨自落淚的場面。邊佑錫表示：「即使在痛苦的時刻，也無法輕易向任何人傾訴，只能獨自承受一切的模樣，我覺得那是最符合『理安大君』這個角色的一面。」
當兩人的婚姻契約書外流後，包括大妃尹苡廊（孔升妍 飾）在內的宗親府紛紛對兩人展開批判，最終成熙周為了理安大君提出離婚要求。無法守護心愛之人的無力感，加上身為王族不得不壓抑情感的沉重責任，理安大君那無聲的吶喊，也令觀眾們倍感心疼。
在背負命運重量、努力跨越極限的兩人愛情故事，最終能夠贏來幸福圓滿的結局，也讓許多人感受到了人物的複雜與重量。大家最喜歡的台詞和名場面又是哪一幕呢？
PS：M編我最喜歡的場面是第3集，宮圍牆的KISS場面！牆頭初吻拍得實在太唯美啦～～～，兩人的眼神也超棒。（糟糕我的答案是不是太膚淺了XD）
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