IU×邊佑錫甜到爆！韓劇《21世紀大君夫人》牆頭初吻名場面，收視瞬間飆破12.7%奪冠

（談及劇情）MBC 浪漫韓劇《21世紀大君夫人》昨晚播出的第3集中，IU 與 邊佑錫 的首次親吻，帶動了本劇登上週五晚的收視冠軍。（海外由 Disney+ 獨家上線）

根據收視調查公司尼爾森韓國數據，首都圈收視9.4%、全國9%、2049收視4.6%，在當天播出的所有節目中奪下整體第1名。不僅全國、首都圈與2049收視皆較前一日大幅上升，也延續上週氣勢，蟬聯金土劇第1名、同時段第1名，達成「三冠王」的稱號。



尤其是成熙周（IU 飾）與理安大君（邊佑錫 飾）在圍牆頭接吻的結尾場面，瞬間最高收視更飆升至12.7%，氣勢驚人。



當天劇情中，在眾人關注下逐漸拉近距離的成熙周與理安大君，發展令人興味盎然。理安大君接受成熙周的提議，決定進行契約婚姻，在緋聞爆發後，也如同公開承認關係般，當著眾人面前大方牽起成熙周的手，一同入宮。大妃尹苡廊（孔升妍 飾）以兩人因不正當緋聞損害王室名聲為由，反對這樁婚事，但成熙周與理安大君並未因此退縮，決心按計畫完成婚姻。



因此，兩人為了掩人耳目，自然地扮演起親密戀人，展現出驚人的化學反應。特別是兩人同床打鬧、上演棉被大戰的場面，讓門外的宮人產生意外又火熱的誤會，成為精彩看點。





在兩人的「演技」加持下，有關他們的傳聞迅速擴散。身為備受國民喜愛的王族戀情，成熙周整天遭受惡評與雞蛋攻擊，雪上加霜的是，父親成亨國（趙乘演 飾）非但沒有安慰，反而加以責備，讓她更加心酸。

撫慰成熙周傷痛的，是理安大君溫暖的一句話。因電話中聽出她聲音不對，理安大君甚至放下工作立刻趕來，給予她安慰，溫柔撫平她的情緒。為了保護她免於外界關注，他更將成熙周帶回自己的私邸。



此外，理安大君也毫不猶豫正面對抗大妃尹苡廊——對方試圖將成熙周指為誕日宴火災事件的犯人並將其驅逐。這一幕被宮人們目擊後，更加助長了關於兩人關係的流言，而尹苡廊企圖打擊成熙周及其企業的計畫最終也宣告失敗。

理安大君將陷入愛情的大君形象詮釋得淋漓盡致，成熙周也配合他的節奏，細心照顧因公務繁忙而熬夜的他，營造出溫馨氛圍。深夜時分，成熙周悄悄外出，為失眠的理安大君送上助眠茶與營養品，展現滿分的賢內助風範。



在成熙周露出滿足微笑時，理安大君輕撫她的臉頰，並輕輕吻上她，誕生了後半段的名場面。宣告戀情正式展開的「大君夫婦」，也讓觀眾對後續發展的期待持續升高。《21世紀大君夫人》第4集將於今晚9點50分播出，海外則由 Disney+ 獨家上線。



▼《21世紀大君夫人》今晚第4集預告：



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