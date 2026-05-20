5年前《朝鮮驅魔師》直接廢掉！IU、邊佑錫被導演畫大餅：我們都會變大明星！韓網翻舊帳狠批

《21世紀大君夫人》歪曲歷史爭議持續延燒，這也是繼SBS《朝鮮驅魔師》之後，時隔5年再度有主演韓星因為歷史爭議公開道歉。 當年《朝鮮驅魔師》只播了2集就出包，最後直接取消播出、全部集數廢棄。 如今《21世紀大君夫人》雖然男女主角IU、邊佑錫都已經道歉，但已經有聲音要求「全部廢棄」。

隨著風暴越滾越大，韓網也翻出IU、邊佑錫等人過去在節目上的發言，嚴厲批評劇組「自我感覺良好」。 IU在4月製作發表會上就轉述導演朴峻華的話說：「導演承諾要讓這部作品成為大家的『出人頭地的作品』，我相信他。」邊佑錫也說導演告訴他：「真的超有趣。」

主演4人幫後來上網路節目《Salon Drip》時更爆料導演私下嗨喊：「我們都要變成明星了！」IU回憶：「導演看完12集剪輯後很興奮地打給我說：『我們都會變成明星！』說要把我們都捧紅。」邊佑錫也附和：「導演也跟我這樣說，他說真的很有趣，而且他都執導3、40年了（我相信他）。」IU還開玩笑糾正邊佑錫：「導演沒有導30、40年啦，大概20年。」當時笑聲不斷，現在看來也格外刺眼。



韓國網友越挖越火大，痛批這部耗資超過300億韓元的大作，演員拿數億片酬，皇宮、超跑、豪華服裝、驚人CG樣樣來，偏偏最根本的「歷史考證」隨便馬虎。 浪漫喜劇中IU和邊佑錫的火花固然重要，但包裝過頭卻讓立憲君主制的設定失去說服力，最後甚至爆出歷史歪曲爭議。 尤其是第11集的即位儀式，理安大君戴著諸侯等級的「九旒冕冠」而非皇帝的「十二旒冕冠」，臣子喊的也是屬國用的「千歲」而非「萬歲」，被痛批根本是在幫中國的「東北工程」歷史歪曲背書。



韓國史名師崔泰成砲轟：「還在歪曲歷史？ 到現在我們是金魚（形容記憶差）嗎？ 拜託清醒一點！」他痛心表示：「現在全球都在看韓流，這些作品不是只有我們在看。 演員片酬幾億沒問題，為什麼考證費用只想用幾十萬打發？ 為什麼這麼忽視考證需要的時間？」他更呼籲成立「歷史考證研究所」，讓製作單位可以直接委託，一次解決劇本、服裝、場景的所有考證問題。



《21世紀大君夫人》在Disney+上線後，橫跨亞洲、北美、南美、歐洲、大洋洲等47個國家/地區，播出期間更穩坐全球非英語TV秀冠軍。 砸了300億、讓全球觀眾看見的作品，最後留下的標籤卻是「歷史歪曲」，也難怪韓國民眾越想越氣。



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