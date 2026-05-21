林知衍 × 許楠儁《我的王室死對頭》成近期黑馬！第二周奪 Netflix 全球第2＋收視持續上升，好評持續延燒

由林知衍（林智妍）、許楠儁主演的《我的王室死對頭》成為近期最大黑馬，不僅話題熱度持續攀升，也讓觀眾直呼「超好看」，整體表現相當亮眼。

《我的王室死對頭》第3、4集中，車世界（許楠儁 飾）對申瑞霜（林知衍 飾）逐漸出現「明明在意卻不願承認」的情緒變化，兩人也因誤會彼此心意而頻頻錯過，在一來一往的拉扯中不斷產生小誤解，讓整體氛圍在曖昧與心動之間慢慢升溫。也因此，該劇開播僅兩週收視就衝上7.8%，從導演節奏、演員表現到台詞與配樂的整體呈現，都被認為是一部完成度相當高的浪漫喜劇作品。



而本劇在海外也維持穩定熱度，根據 Netflix 官方 TUDUM 公布的「全球 TOP10 非英語影集」週榜，《我的王室死對頭》在上週奪下全球第1後，本週雖小幅下滑至第2名，但觀看量仍較先前的390萬明顯成長。同時，該劇也在韓國、香港、印尼、新加坡、泰國、台灣等9個國家拿下第1名，並成功進入全球44個國家的 TOP10，海外人氣持續延燒。



不只收視表現亮眼，話題度也同樣居高不下。根據 GOODDATA FUNdex 公布的5月第2週（5/11～5/17）電視劇話題性榜單，《我的王室死對頭》拿下第2名；在出演者綜合話題性排行中，林知衍與許楠儁則分別位居第4、第5名。



隨著劇情進入新階段，第5集將於22日晚間播出，預告中也可見車世界開始主動追求申瑞霜。不過她卻語出驚人表示：「心一但動搖，就會變得脆弱，我這一世要當個有錢的尼姑。」讓兩人之間的關係走向也更添變數，後續發展更加令人期待。

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