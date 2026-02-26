【影片】李彩玟談與已故金賽綸的拍片回憶：「雖然同齡，卻像前輩一樣引領著我」（電影：我們每天每天）

憑藉《暴君的廚師》爆紅的人氣演員李彩玟，分享了在《我們每天每天》中與已故金賽綸合作的感想，令人動容。

23日，李彩玟在首爾龍山區二村洞CGV龍山IPARK MALL舉行的電影《我們每天每天》媒體暨發行試映會上表示：「我們年紀相同，她既像朋友般親近，也像前輩一樣很好地引導著我。」



將於4日上映的《我們每天每天》改編自同名人氣網路漫畫，是一部描繪一切都混亂的17歲青春，從青梅竹馬突如其來的告白開始，展開橫衝直撞故事的青春愛情電影，由金敏載導演執導。



李彩玟在片中飾演暗戀「汝蔚」（金賽綸 飾）的青梅竹馬「湖秀」。他表示：「這是我開始演戲後第一次穿上校服的作品。成為成人後再次穿校服有些尷尬，也擔心自己能不能看起來年輕自然。不過現在回想起來，那時候應該是我最年輕的時候。電影裡有很多打籃球的場面，休息時間演員和工作人員會聚在一起打籃球，感情也因此更加深厚。」



當被問到與已故金賽綸合作的感想時，李彩玟說：「我們是同齡。（金賽綸）既像朋友一樣親近，又像前輩一樣帶領著我。我當時還有很多不足、需要學習的地方，多虧她，我獲得了很多。」並表達了感謝之意。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞