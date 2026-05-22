《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫：韓國社會強加的不公連帶責任，為何讓演員站在前線承擔這一切？

熱門韓劇《21世紀大君夫人》導演編劇所帶領的團隊劇組疏失，卻是主演 IU、邊佑錫出面率先道歉，韓國社會強加的不公連帶責任，現在這個局面...讓人感到遺憾。

劇在播畢後，因歷史考證錯誤遭到韓網全方位批評，主演們卻承受了所有餘波。



現場的失誤與考證失敗，被縮短集數等剪輯問題，理應完全是導演組與編劇組的責任。然而，如今卻出現了最矛盾的情況——真正承受最嚴苛代價的，反而是那些一直在幕後默默做好本分的演員。



MBC、Disney+《21世紀大君夫人》在播出結束後，因考證錯誤而遭到輿論批判，主演們也正面承受著這場風波。



20日播出的 tvN 綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，孔升妍的出演內容被刪減了約10分鐘，連劇名也完全消失。原本應該是祝賀她苦等多年後迎來全盛期的場合，卻因急於消除爭議而被大幅剪輯，令人遺憾。



劇中由孔升妍飾演的「大妃娘娘：尹苡廊」，其實是提升整部劇沉浸感的重要隱藏功臣。對於出道15年後終於讓大眾牢牢記住自己的演員來說，這部作品的意義絕不只是普通的出演作。然而，在《劉QUIZ》中，孔升妍卻被塑造成連作品名稱都無法親口提及的模樣，連《21世紀大君夫人》的字幕也消失不見。這實在令人感到惋惜。對演員過度要求「連帶責任」，似乎也成了《劉QUIZ》製作組的負擔。



對於創作歷史題材大眾文化內容的人來說，「歷史考證」本來就是絕對優先的價值。第11集中登場的即位儀式場面所出現的致命錯誤，是製作組的失誤，並非演員的錯。演員或許能對劇本或導演提出意見，但無法進行審查。也就是說，那並不是演員該負責的領域。



收到劇本後站在鏡頭前演戲的演員，不該成為歷史扭曲或考證錯誤的責任主體。演員既沒有權限控制製作環境的漏洞，也沒有義務審核最終剪輯版。錯誤的考證當然必須被修正，製作組的草率也理應受到批判。

觀眾的批評，應該完全指向創作者，也就是編劇、導演等製作團隊。《21世紀大君夫人》製作組，導演與編劇，是直到主演IU在鏡頭前自責向粉絲致歉、邊佑錫兩度於公開場合道歉之後，才姍姍來遲地表達道歉立場。



其後雖然 OTT 平台持續進行後續修補，例如刪除問題場面的音訊等，但真正應該負責的人，其對應始終慢了一拍。

如今，也該停止因作品的缺漏，就連帶摧毀演員多年累積成果的連鎖式批判。僅因部分考證錯誤，就全面否定整部作品，也不是值得提倡的態度。對於被製作組失誤陰影掩蓋的《21世紀大君夫人》演員們的處境，仍讓人感到深深的遺憾。



PS：M 編個人心聲 ➡︎ 這甚至是一個架空、創作出來的世界觀，韓網目前卻火力全開的炮轟演員和劇組，這局面讓人看了非常心疼。

韓媒TVDaily報導出處：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17793260901787271002

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