走不出傷痛，金賽綸家屬驚傳試圖輕生！友人痛控金秀賢「把人逼到絕路」

痛失親人的金賽綸家屬，竟也傳出試圖走上絕路的消息！

原定金賽綸的遺作電影《我們每天每天》會於14日舉辦試映會，家屬卻臨時缺席，事後才驚爆其實是家屬中有人在幾天前於家中試圖輕生，情況相當危急，讓外界一片譁然。據韓媒報導，深知金賽綸家屬狀況的友人悲痛發聲，透露家屬現在對金秀賢只剩下一個請求，就是希望他承認所有事實，並向已故的金賽綸真心道歉。 友人更氣憤表示：「但金秀賢和他的律師，反而指控家屬散佈造假證據、傳播虛假事實，這對家屬來說，是無法抹滅的痛苦！」

友人進一步揭露，早在兩年前金秀賢否認戀情時，金賽綸就感覺自己像被整個世界拋棄。 後來為了處理酒駕事故的賠償金，又被金秀賢當時的經紀公司惡意對待，讓家屬只能再次把眼淚往肚裡吞。 友人痛批：「道歉一百次都不夠，現在竟然反過來把家屬當成罪犯，真的太離譜！」並沉重透露，遺屬試圖輕生已經不是第一次，目前情況非常嚴重，懇求外界停止一切對家屬的譴責和攻擊。



回顧這起風波，金賽綸去年2月16日被發現在自家中身亡，當天正好是金秀賢37歲生日，時機點引發諸多揣測。 家屬隨後透過媒體指控，金賽綸在15歲未成年時就開始與金秀賢交往，關係長達5年，要求男方認錯並公開道歉。 但金秀賢方堅決否認，強調是在金賽綸成年後的2019年夏天到2020年秋天短暫交往。更讓人心疼的是金賽綸生前因為2022年的酒駕事故，被當時所屬、也是金秀賢的經紀公司Goldmedalist求償7億韓元的違約金，據悉這也成為壓垮她的巨大壓力之一。



目前雙方戰火越燒越烈，金秀賢反告金賽綸家屬和爆料媒體，求償120億韓元，家屬也以違反兒童福利法及誣告等罪嫌反告金秀賢，雙方至今仍在法庭上交鋒。 金秀賢方面也在13日的化妝品公司損害賠償訴訟庭上，再次否認未成年交往的指控。

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