「演員不該當替罪羊！」韓國史名師向IU、邊佑錫低頭致歉：看到他們道歉，我很難受

在《21世紀大君夫人》歷史歪曲爭議愈演愈烈之際，曾公開狙擊該劇的韓國史明星講師崔泰成，近日突然發文向劇中演員們道歉了。

崔泰成19日在自己的SNS上寫道：「對於因為我昨天上傳的文章而受到傷害的演員們，我要說聲對不起。」尤其直接向IU和邊佑錫表達了歉意。 他坦言：「看到IU演員在生日派對放映會上流淚的樣子，還有邊佑錫演員的手寫信，我心裡真的很不好受。」

不過崔泰成也解釋，自己的發言似乎被誤解了。 他說自己原本是想呼籲「不要再重複這種情況，現在需要改善制度」，結果沒想到火燒到無辜的人身上。 他特別批評了外界對演員專業性的過高要求：「我自己有時候都會搞混歷史用語了，要求演員們連這麼專業的術語和情境都完全理解，真的太強人所難了。」



崔泰成強調，根本的解決之道是強化歷史考證系統。 他認為：「考證系統應該要像堅固的盔甲一樣保護演員們，但現在總是太鬆散、讓人不放心。 所以我才寫了不要再讓演員們當替罪羊的文章，也提出了成立歷史劇考證研究所的替代方案。」他呼籲大家與其攻擊特定人物，不如一起把心力放在建立更嚴謹的考證機制上，也拜託製作單位「要給考證研究所合理的費用和時間」。



早在《21世紀大君夫人》爆出歪曲歷史爭議時，崔泰成就曾直接點出製作單位輕視考證的問題。 當時他批評：「演員酬勞好幾億（韓元，下同）毫不手軟地給，但歷史考證費用卻想用幾十萬打發？ 為了節目製作，為什麼這麼忽視考證需要的時間？」還要製作單位「拜託尊重歷史學界」。 如今他雖向演員道歉，但對於改善考證系統的呼籲，立場依然沒變。



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