用眼神駕馭所有角色！實力派演員「朴志訓」的全盛時代來臨：只要有他演，我就想追看【演員特輯】

如果要選出近期演藝圈中成長幅度最驚人的人物，那毫無疑問就是演員朴志訓。在電影界用《王命之徒》證明自己「千萬票房演員」頭銜的熱度還未消退前，他又透過韓劇《菜鳥伙房兵》引爆話題，再次轟出一記高收視全壘打。

19日tvN月火劇《菜鳥伙房兵》播出的第4集，全國家庭平均收視達7.9%（最高超過9%），從開播後不斷上升，預計下週就能順利突破雙位數的佳績。在核心收視族群2049收視率中，也奪下同時段第一。朴志訓的選劇眼光與角色消化能力，同時征服了大銀幕與家庭劇場。



特別顯眼的年輕演員，最大的武器

如今雖然是「偶像出身、演技不錯的演員」輩出的時代，但朴志訓的實力依然格外突出。對大眾而言，朴志訓首先是選秀出身團體Wanna One的核心成員，也是「國民Center」。偶像活動時期，他便以優秀的舞台掌控力獲得高度喜愛，而如今作為演員展現出的能力，更被評價為超越當年的偶像時期。無論是地位還是存在感，都更加提升了。

當朴志訓正式宣布轉型演員時，業界原本期待的大多是典型青春明星的發展路線。然而，成為他演技轉捩點的Wavve原創系列《弱美男英雄Class》卻遠遠超出外界期待。這部作品證明了他已在短時間內成長為一位擁有高度掌控力的演員。



在劇中飾演以天才頭腦運用工具對抗暴力的連始垠一角時，朴志訓藉此深深打響了名號。可以斷言的是，朴志訓最大的武器——【眼神演技】，正是從這部作品開始。那種深沉又悲傷，卻又瞬間流露冰冷狠勁的眼神，也讓人聯想到他在電影《王命之徒》中飾演端宗的模樣。也就是說，他在電影中展現出的演技並非偶然。

讓朴志訓站穩腳跟的作品

在《幻像戀歌》中，挑戰飾演擁有截然不同人格的思祖弦與厄詭，一人分飾兩角，將戲路拓展至奇幻古裝劇。接著又透過電影《當愛被遺忘時》完成大銀幕出道，連細膩日常情感演技也成功駕馭，最終憑藉《王命之徒》真正站穩演員地位。



朴志訓的演員人生，似乎也將因《王命之徒》徹底改變。該片累積觀影人次達1684萬，繼《鳴梁》之後，創下韓國影史票房第2名的驚人成績。如今的他，已成為人人都想合作的演員。



從連始垠到端宗，朴志訓展現出的原始魅力，是過去許多偶像出身演員所不具備的特質。在長腿高挑、宛如模特兒般身材的男演員主導的影劇市場中，朴志訓僅憑演技便突破了體格與外型上的限制。

他的眼神中蘊含著足以駕馭所有角色的光譜。端宗的不安、聰慧，以及在巨大命運面前逐漸崩潰的君王悲劇感，全都透過他的雙眼完整呈現，大幅提升了觀眾的沉浸感。難怪近年越來越多人都說：「只要有朴志訓出演，我就想追看！」



成功之後，緊接著又一次給出高分的成績單

而在《王命之徒》沉重悲劇氛圍之後，他選擇出演《菜鳥伙房兵》，更是完美展現了自己廣闊的戲路。在融合軍隊、料理與遊戲系統的獨特複合題材中，他飾演主角姜成宰，以自然靈活又充滿投入感的喜劇演技，帶來截然不同的魅力。





從《弱美男英雄Class》的銳利魅力、《王命之徒》的悲壯美學，到《菜鳥伙房兵》的溫暖喜劇風格，朴志訓正毫無停歇地持續前進。而他之所以被認為步步聰明，在於他成功透過不同類型作品的變化，突破了前作大成功後可能產生的「下一部作品壓力」。





他甚至在四月底時推出新歌〈Bodyelse〉，兼顧著歌手與演員的工作，全方位的發展著。



在沉重嚴肅的古裝電影之後，他選擇了輕鬆愉快、卻又擁有扎實敘事的漫畫改編劇，不僅帶來新鮮感，也再次拓寬了自己的演技光譜。已經成為票房保證的演員朴志訓，他的全盛時代，短時間內——甚至很長一段時間內，都將持續下去。



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