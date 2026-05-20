朴志訓《菜鳥伙房兵》演技再獲好評！超強哭戲展現角色內心傷痛與覺悟

朴志訓主演的TVING原創劇《菜鳥伙房兵》收視再創佳績！19日播出的第4集在全國付費平台收視率衝上7.9%，刷新自身最高紀錄。 劇中朴志訓飾演的天才夥房兵姜成宰，從崩潰倒下到重新站起來的成長過程，讓觀眾看得又揪心又感動。

上一集成宰因連續使用高級食譜導致體力透支，直接暈倒。 第4集中，昏迷的他在意識深處與父親重逢，壓抑已久的情緒終於大爆發，當場淚崩。 醒來後他想起父親的教誨，下定決心要成為真正的廚師。 他研發的「番茄明太魚半乾燉煮」大獲好評，還因此拿到獎狀和獎勵休假，實力飛速成長。



不過就在成宰逐漸嶄露頭角之際，即將退伍的前輩尹東鉉兵長（李洪耐 飾）聽到長官們拿自己跟成宰比較，還稱讚成宰比他優秀，從此態度出現微妙變化，埋下同袍矛盾的伏筆。

更讓粉絲心癢的是片尾鄭敏雅（全昭映 飾）突然現身，直接撲進成宰懷裡。 成宰一臉錯愕，一旁目睹全程的阿兵哥們更是看傻眼，突如其來的感情線讓觀眾狂喊：「下一集快點播！」



朴志訓在這集中完美詮釋了成宰從混亂、崩潰、甦醒到重新出發的心境轉折，尤其是面對父親的那場哭戲，細膩展現了角色內心深處的傷痛與覺悟，演技獲得一致好評。

另外， 《菜鳥伙房兵》每週一、二晚間8點50分（韓國本地時間）在TVING與tvN同步播出。



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