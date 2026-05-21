文瑾瑩曬美照「下顎線分明」！對比4月《劉Quiz》浮腫模樣，驚呆全網

演員文瑾瑩久違地po出美照，整個人氣場全開，狀態超級好！

日前，文瑾瑩通過個人SNS發文寫道：「久違的盛裝打扮 #Director's Cut Awards #去頒獎囉 #Day3896」，並一連上傳了好幾張照片。 公開的照片中，可以看到她穿著一身帥氣套裝，在車子裡開心自拍。 原來她這天是要出席第24屆「Director』s Cut Awards」，擔任頒獎嘉賓。



文瑾瑩的狀態和之前上tvN節目《劉Quiz On The Block》時相比，感覺又更不一樣了。 和之前的節目相比，如今的她下顎線條分明，格外引人注目。她4月登上《劉Quiz》時公開談論2017年罹患「急性腔室症候群」、歷經四次手術險些截肢的艱辛歷程，當時因治療過程中使用藥物導致臉部浮腫、身形圓潤，她也大方幽默回應外界對外貌的討論：「可能是身體變寬了，心也跟著變寬了吧！」還開玩笑說：「40歲了，覺得刺激一下應該也滿有趣的。」坦然面對身形變化的態度，反而讓許多觀眾更加喜愛她。



如今短短一個月左右，她以更加纖瘦、線條俐落的模樣現身，讓不少粉絲驚呼：「真的瘦了！」、「歐膩越來越美了」、「狀態好到爆！」、「快點回歸吧」。

從從容面對病後身形變化，到如今成功找回最佳狀態，文瑾瑩的這份自信與努力，真的讓人不得不佩服。

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