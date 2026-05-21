用眼神驾驭所有角色！实力派演员「朴志训」的全盛时代来临：只要有他演，我就想追看【演员特辑】

如果要选出近期演艺圈中成长幅度最惊人的人物，那毫无疑问就是演员朴志训。在电影界用《王命之徒》证明自己「千万票房演员」头衔的热度还未消退前，他又透过韩剧《菜鸟伙房兵》引爆话题，再次轰出一记高收视全垒打。

19日tvN月火剧《菜鸟伙房兵》播出的第4集，全国家庭平均收视达7.9%（最高超过9%），从开播后不断上升，预计下周就能顺利突破双位数的佳绩。在核心收视族群2049收视率中，也夺下同时段第一。朴志训的选剧眼光与角色消化能力，同时征服了大银幕与家庭剧场。



特别显眼的年轻演员，最大的武器

如今虽然是「偶像出身、演技不错的演员」辈出的时代，但朴志训的实力依然格外突出。对大众而言，朴志训首先是选秀出身团体Wanna One的核心成员，也是「国民Center」。偶像活动时期，他便以优秀的舞台掌控力获得高度喜爱，而如今作为演员展现出的能力，更被评价为超越当年的偶像时期。无论是地位还是存在感，都更加提升了。

当朴志训正式宣布转型演员时，业界原本期待的大多是典型青春明星的发展路线。然而，成为他演技转捩点的Wavve原创系列《弱美男英雄Class》却远远超出外界期待。这部作品证明了他已在短时间内成长为一位拥有高度掌控力的演员。



在剧中饰演以天才头脑运用工具对抗暴力的连始垠一角时，朴志训藉此深深打响了名号。可以断言的是，朴志训最大的武器——【眼神演技】，正是从这部作品开始。那种深沉又悲伤，却又瞬间流露冰冷狠劲的眼神，也让人联想到他在电影《王命之徒》中饰演端宗的模样。也就是说，他在电影中展现出的演技并非偶然。

让朴志训站稳脚跟的作品

在《幻像恋歌》中，挑战饰演拥有截然不同人格的思祖弦与厄诡，一人分饰两角，将戏路拓展至奇幻古装剧。接著又透过电影《当爱被遗忘时》完成大银幕出道，连细腻日常情感演技也成功驾驭，最终凭藉《王命之徒》真正站稳演员地位。



朴志训的演员人生，似乎也将因《王命之徒》彻底改变。该片累积观影人次达1684万，继《鸣梁》之后，创下韩国影史票房第2名的惊人成绩。如今的他，已成为人人都想合作的演员。



从连始垠到端宗，朴志训展现出的原始魅力，是过去许多偶像出身演员所不具备的特质。在长腿高挑、宛如模特儿般身材的男演员主导的影剧市场中，朴志训仅凭演技便突破了体格与外型上的限制。

他的眼神中蕴含著足以驾驭所有角色的光谱。端宗的不安、聪慧，以及在巨大命运面前逐渐崩溃的君王悲剧感，全都透过他的双眼完整呈现，大幅提升了观众的沉浸感。难怪近年越来越多人都说：「只要有朴志训出演，我就想追看！」



成功之后，紧接著又一次给出高分的成绩单

而在《王命之徒》沉重悲剧氛围之后，他选择出演《菜鸟伙房兵》，更是完美展现了自己广阔的戏路。在融合军队、料理与游戏系统的独特复合题材中，他饰演主角姜成宰，以自然灵活又充满投入感的喜剧演技，带来截然不同的魅力。





从《弱美男英雄Class》的锐利魅力、《王命之徒》的悲壮美学，到《菜鸟伙房兵》的温暖喜剧风格，朴志训正毫无停歇地持续前进。而他之所以被认为步步聪明，在於他成功透过不同类型作品的变化，突破了前作大成功后可能产生的「下一部作品压力」。





他甚至在四月底时推出新歌〈Bodyelse〉，兼顾著歌手与演员的工作，全方位的发展著。



在沉重严肃的古装电影之后，他选择了轻松愉快、却又拥有扎实叙事的漫画改编剧，不仅带来新鲜感，也再次拓宽了自己的演技光谱。已经成为票房保证的演员朴志训，他的全盛时代，短时间内——甚至很长一段时间内，都将持续下去。



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