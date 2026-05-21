「表演女王」ITZY 強勢回歸！新歌〈Motto〉掀全球熱潮，MV 登 YouTube 全球熱搜冠軍

人氣女團 ITZY 以新歌〈Motto〉在全球音樂市場掀起熱潮。

18日下午6點發行的 ITZY 全新迷你專輯主打歌〈Motto〉MV，自公開當天起至20日上午為止，持續穩坐YouTube音樂影片全球趨勢榜第1名，展現壓倒性人氣。



新曲〈Motto〉傳達了「與真正的自己相遇」以及「鼓勵人們選擇自己」的訊息。清爽的旋律搭配成員們充滿能量的表演，成功抓住觀眾的視覺與聽覺。粉絲們也紛紛表示：「音樂與影像中的故事令人感動」、「這就是我們想看到、最有ITZY風格的音樂」，反應十分熱烈。



在全球粉絲的高度關注下，JYP娛樂也公開了展現五位成員不同魅力的專輯封面與MV幕後花絮照。成員們以夢幻又時尚的造型展現更加成熟的視覺魅力，並透過V手勢與「M」字手勢進一步炒熱回歸氣氛。



ITZY自今年2月展開世界巡演《TUNNEL VISION》以來，持續證明她們獨一無二的表演實力。預計透過這次活動，也將再次鞏固「表演女王」的稱號。從19日公開的舞蹈練習Fix版開始，接著還將陸續推出25日的Rooftop Version版、28日的Fruit Version版等表演影片，全面加速回歸宣傳。



與初夏氛圍完美融合的ITZY新歌〈Motto〉，目前已可透過各大音源平台收聽。

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