《21世紀大君夫人》砸 300 億翻車！導演掩面痛哭公開道歉：是我無知害IU、邊佑錫陷輿論泥潭

《21世紀大君夫人》日前雖創下高收視大結局，但包括男女主角 邊佑錫 與 IU（李知恩）在內的所有演員，卻未如其它熱播劇一樣接受劇終採訪，疑似顧忌壓力輿論而集體「封口」。 今日（19 日），導演 朴峻華 終於打破沉默，正式出面直面媒體，更在鏡頭前數次低頭、掩面痛哭。

300億大製作踩歷史地雷！「諸侯冕冠、中式茶道」惹怒全韓網

《21世紀大君夫人》在開播前憑藉 IU 與邊佑錫的「世紀夢幻連動」吸睛無數，誰知後期卻接連踩中「東北工程（指中國試圖將韓國歷史納入其邊疆史的歷史爭議）」的政治地雷，包括：即位典禮配戴諸侯用的「九旒冕冠」、全場臣子高喊「千歲」而非「萬歲」，被轟自我降格成附屬國; IU 與孔升妍對談時使用中式茶道; 大妃跪在草席上向晚輩理安大君請罪; 抹黑真實歷史人物文孝世子等等。最終，主演IU和邊佑錫都發表了正式道歉聲明。



對此，朴導演激動澄清劇中禮制絕無參考日本，坦言服化道其實是借鑒了歐洲王室、美劇《柏捷頓家族：名門韻事》以及少女漫畫。 編劇本意是想打造一個「假設沒有經歷日治時期和韓戰、完好維持了 600 年的朝鮮王朝」，角色則以歷史上的首陽大君（朝鮮世祖）作為原型，在撰寫時也找了專家考證，未料卻與大眾的歷史認知產生巨大心理落差。



導演道歉：是我的無知害了演員！

提及全網出征的「千歲」鏡頭，朴導艱難地說：「我們確實有諮詢專家。 但在拍攝時，一心想著呈現朝鮮王朝風貌，反而深陷進考證的泥潭。 這完全是我個人的無知！ 如果當時把焦點放在『如何描繪自主獨立國家的面貌』，而不是即位典禮的形式，結果會不會不一樣？」

提到 IU 與邊佑錫等主演，導演更愧疚不已：「演員們齊心協力付出血汗淚，得到的不是讚賞，反而因為劇組的失誤而身陷輿論泥潭，我無比心痛和愧疚...」導演強調，IU和邊佑錫都給出了超出期待的演技，完美詮釋了角色心路歷程與真情爆發的瞬間，希望兩人的付出能得到大眾的認可。



澄清「中式茶具、拒穿韓服」內幕：純粹為了畫面功能性

至於被罵爆的「中式茶具」，導演解釋只是出於畫面功能性的選擇，選用了比較有設計感的現代式茶具; 而劇中 IU 拒絕穿韓服，也是為了突顯她與固守傳統的大妃之間的對立人設。 導演表示，拍攝這部劇本想給觀眾帶去幸福和療癒，沒想到反而令大家感到不適，如今他和編劇都陷入深深的痛苦與後悔之中。



導演在受訪過程中不斷重複說著「對不起」，最終掩面痛哭，眼淚完全止不住：「對於那些一直以來喜愛這部戲，如今卻感到不舒服的觀眾們，真的非常對不起。」

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