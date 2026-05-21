预告高调打剧名、本播全删光！孔升妍《刘Quiz》份量遭砍剩20分钟，《21世纪大君夫人》6字凭空消失

MBC电视剧《21世纪大君夫人》才刚播完，结局周就爆出历史歪曲争议，制作团队与主演们纷纷低头道歉。 不过被外界视为「最大受惠者」的演员孔升妍，却在此时登上tvN《刘Quiz On The Block》，引发讨论。

新一期的《刘Quiz On The Block》迎来出道15年终於迎来全盛期的演员孔升妍。 她在《21世纪大君夫人》中饰演「大妃娘娘」尹苡廊一角，获得不少观众好评。 在主演IU与边佑锡陷入演技争议之际，孔升妍被韩媒封为「最大受惠者之一」。

先前公开的预告中，刘在锡直接说出「15年来迎来的全盛期」，孔升妍也透露接演原因：「我也好想搭上IU、边佑锡那班列车。」制作单位更直接下标「凭藉《21世纪大君夫人》迎来15年来的全盛期」。没想到《21世纪大君夫人》在最后一周爆出历史歪曲争议，《刘Quiz》也惨遭波及。 制作单位20日发布的官方新闻稿中未提《21世纪大君夫人》一个字，只说孔升妍会聊无名时期的甘苦，以及和妹妹TWICE定延互相扶持的故事，被外界解读为「刻意避开争议」。



正式节目播出后，观众们发现节目组全面禁提《21世纪大君夫人》，刘在锡仅介绍说「孔升妍在出道15年后迎来了全盛期」，预告片中曾出现「凭藉《21世纪大君夫人》在出道15年后迎来全盛期」的字幕也被替换成了「走进出道15年后演技获得认可的演员孔升妍的故事」。 当天的出演份量也被剪辑到只剩下20分钟。



韩国网友也在论坛上热烈讨论此事，不少人直言「受惠者就是受惠者」，认为孔升妍正是因为《21世纪大君夫人》这部剧才得以登上《刘 Quiz》，「不是受惠者的话，怎么有办法上那个节目？」也有网友质疑「鲁尚炫、孔升妍为什么这么安静？」指出主演 IU 和边佑锡已道歉，但配角群却毫无动静，「为什么配角都不道歉？」、「老实说孔升妍也该写道歉信吧？」更有网友表示「搭同一班列车，为什么只有她安静？」也有网友为孔升妍抱不平，认为「演技好的时候就把孔升妍捧上天，真的要骂的时候大家都装瞎」，感叹她成了选择性开骂的牺牲品。





此外，《21世纪大君夫人》导演朴峻华19日面对媒体时泪崩道歉，编剧柳智媛也在MBC官网贴出道歉文，主演IU与边佑锡更是早於导演第一时间已道歉。

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