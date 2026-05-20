TWICE定延瘦身成功美出新高度！親姊孔升妍暖心陪伴感動全網：多虧她救了我才恢復健康

恢復健康的人氣女團TWICE成員定延，展現出愈發耀眼的美貌。而她與《21世紀大君夫人》的大妃娘娘（孔升妍 飾）間，親姊妹互相扶持的小故事，也感動了許多網友。

定延透過19日公開的時尚雜誌《Dazed》6月號畫報，散發出獨一無二的魅力。此次畫報以「Alone, Not Lonely」為概念，捕捉了定延即使身處陌生城市，也能自如展現自我、營造獨特氛圍的自然時刻。



公開的畫報中，定延從自然風格造型到充滿都市感氛圍的穿搭，全都完美消化，強烈吸引眾人目光。她以淡然的表情與深邃眼神，展現出獨有的冷艷氣場，也以更加健康、更加有深度的氛圍，倍增成熟魅力。



尤其這次畫報之所以獲得更熱烈的反響，是因為定延在長時間歷經艱辛病痛與低潮後，迎來了令人驚艷的變化。

定延在2020年因治療頸椎椎間盤突出過程中，受到類固醇副作用影響，被診斷出庫欣氏症候群，之後還經歷了體重急遽變化，以及恐慌與焦慮症狀，因此一度中斷活動。當時的她不只是舞台活動，就連日常生活都過得相當辛苦，但在持續治療與自我管理後恢復了健康，目前也正積極進行TWICE世界巡演等活動。

特別是在最近公開的 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》預告影片中，定延也向在艱難時期始終陪伴在身邊的親姊姊、演員孔升妍，真誠表達感謝，讓許多人深受感動。



定延表示：「在我心理狀態非常辛苦的那段時間，姊姊抓著我說『妳的身體看起來不對勁』，覺得我應該去醫院，因此我才能接受到正確的診斷。」她接著說：「多虧姊姊，我才能好好接受治療，也恢復健康，真的很感謝她。」



之後她更流著淚說：「很感謝姊姊是我的親姊姊，同時也很對不起她。」孔升妍則回應：「因為很擔心妹妹一個人，所以一直想陪在她身邊。現在看到她這樣撐過來，我真的很感謝。每次聽到大家說她變漂亮了，我都非常開心。」展現出深厚姊妹情。

粉絲們也紛紛留言表示：「真的太漂亮了」、「現在根本是人生巔峰」、「看起來很健康真是太好了」等，送上滿滿的支持與應援。

這一段《劉QUIZ ON THE BLOCK》對孔升妍的採訪，也將在今晚20:45播出(KST)。



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