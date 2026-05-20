《哭聲》導演羅泓軫睽違10年再推新作《HOPE》坎城影展震撼外媒大獲好評！

由羅泓軫導演推出的新電影《HOPE》一舉入選坎城影展主競賽單元，日前也透過此次機會在坎城首度公開播映，國際媒體更陸續給出優異口碑。本片也預計將於暑假期間在台上映。

日前《HOPE》在坎城舉辦世界首映，2300張票瞬間秒殺，《HOPE》集結黃晸珉、趙寅成、鄭好娟等南韓演技派演員，以及麥可法斯賓達（Michael Fassbender）、艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、泰勒羅素（Taylor Russell）、卡麥隆布萊頓（Cameron Britton）等國際級巨星共同主演，更是《哭聲》導演羅泓軫睽違十年的再度回歸之作。



《HOPE》全片以獨特的敘事結構震撼全場，不僅融合科幻、動作、驚悚與黑色喜劇元素，更輔以震撼人心的視覺效果，尤其外星生物將以令人嘆為觀止的方式現身，配上槍戰、飛車追逐、馬匹衝鋒，甚至太空船同場交鋒的大規模動作場面，讓觀眾將本片比擬有如《阿凡達》、《異形》、《噤界》、《進擊的巨人》等商業鉅片的綜合體，盛讚全片「扣人心弦！」「驚艷絕倫！」「令人著迷！」更有不少影評人直言，本片有可能成為本屆坎城競賽的奪獎熱門。



外媒一致給予《HOPE》好評，表示這部作品從頭到尾讓觀眾們始終保持緊張感，無法預測劇情走向，給人一種新鮮感，更有許多外媒評價羅泓軫導演帶來了全新的視覺衝擊，也開啟了此類型電影的全新篇章。佳評如潮，說明了《HOPE》將會是本屆坎城影展中的話題之作。



《HOPE》劇情描述一處偏遠小鎮，一則「猛虎出沒」的消息，瞬間引爆全鎮恐慌。警察哨所所長以為只是荒誕傳聞，卻在接連發生的離奇事件當中，逐漸察覺某種超乎常理的存在，正逐步逼近整座小鎮。此時，增援部隊因為大規模野火全面撤離，對外通訊也徹底中斷，讓整個小鎮宛如孤島。為了保護留下來的老人與居民，他與警員只能死守最後防線。另一方面，深入山區追蹤猛獸行蹤的鎮民們，卻反過來成為被獵殺的目標。當恐懼開始蔓延、人性逐漸失控，一場源於未知的危機，也隨之演變成一場橫跨生存、信仰與毀滅的宇宙級災難。《HOPE》可望暑假在台上映。



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