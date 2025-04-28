「國民三胞胎」大韓、民國、萬歲暴風成長認證！爸爸宋一國上傳近況照：是得到允許後才公開 XD

《超人回來了》的小可愛們，現在已經長到180公分！

本月26日，宋一國在 IG 寫下：「強烈推薦音樂劇《Dream High》給有中學生的父母和孩子們一起看的作品，孩子們可能真的看得很有趣，好久没得到大家允許上傳照片了。」公開的照片中，「三胞胎」大韓、民國、萬歲與《Dream High》的出演者先藝和SE7EN一起合照，他們以修長的身高和穩重的表情展現暴風成長的近況。



看到三胞胎的成長照，網友們也紛紛表示：「哇～他們現在真的好高」、「真是小宋一國啊」、「感覺只長了身高，臉還是一樣呢」、「孩子們，很好奇你們長大的樣子，允許爸爸偶爾上傳照片吧」、「我的孩子長大了」等等。

而宋一國3月出演ENA綜藝節目《崔化精金浩英想你》時公開三胞胎們的近況，當時宋一國自豪地說：「三胞胎上國中了，大韓和民國身高180公分、萬歲是176公分。」他還說：「大韓，民國長得像媽媽，學習好，萬歲長得像我，有學習壓力，我希望三胞胎的身高不會止步於此，希望能再高一點。」



另外，宋一國在2008年與比自己小5歲的鄭升妍法官結婚，三胞胎大韓、民國、萬歲在2012年出生。他們一家從2014年到2016年出演《超人回來了》，公開日常生活，受到很多人的喜愛。



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