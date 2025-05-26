金俊昊婚紗照帥氣又腿長，SE7EN直疑是AI！回顧金俊昊祝歌表演扮張赫推奴要笑死

《我家的熊孩子》先前金鍾旼準備結婚時曾播出他親自送喜帖的內容，最新一集444集輪到金俊昊送喜帖，SE7EN和李多海夫婦則親自拜訪金俊昊為他慶祝。

SE7EN和李多海準備蛋糕來訪金俊昊婚前暫時住宅，不過兩人一看到金俊昊喜帖上印的婚紗照可是大吃一驚，SE7EN直呼：「這不是AI嗎？」李多海也說長得不像金俊昊。而這些話，前面申東燁與徐章焄也說過了，申東燁吐槽美顏修圖太誇張，徐章焄則說腿太長。



▼喜帖用照（‎金智珉先前親自公開的更多婚紗照可點此觀看）



講到結婚，就不得不提金俊昊可是SE7EN和李多海婚禮上的祝歌歌手，可見金俊昊和SE7EN交情多深，而且金俊昊某種程度或許可以說是「來鬧場的」XD！因為金俊昊當日扮演李多海名作《推奴》裡的張赫推奴形象唱OST〈烙印〉，假髮披頭散髮像喝醉一樣進場，還一度扯開上衣、跪下大喊「小丫頭──」，演好演滿！



李多海回憶道：「把婚禮搞得一團亂呢！」SE7EN也說：「比起婚禮，哥的祝歌更印象深刻。」金俊昊則透露金智珉最近正回顧那段表演，問她為什麼笑那麼開心，金智珉回答：「太像乞丐了。」笑死金俊昊自己。李多海接著爆料當時SE7EN一直在和她互使眼色，金俊昊坦言當時表演完其實很失落，因為進場前有人攔著自己，事後覺得沒除體毛也很尷尬。金俊昊講完，乾脆邀請李多海在他婚禮扮演丫頭唱祝歌回裡哩！



當年金俊昊的表演在《同床異夢2》播出，YouTube影片目前已破168萬，網友留言「搞笑藝人可不是誰都能當的，要會演戲又要唱歌，最重要的是要能扳著一張臉不笑場」、「讓別人笑的笑藝人真的很帥」、「在那麼多人面前，在那樣的氣氛下還能做那樣的表演，金俊昊你可是Pro的」、「還有誰敢像金俊昊那樣登上舞台？金俊昊真的讓人無法討演，差點笑到流淚，下巴都痛了，只要金智珉喜歡且承認就沒其他人的事了」、「太搞笑了，肚子痛死了，1年來該笑的都笑了，金俊昊的歌也唱得真好」、「笑死了，很有Sense太棒了，做什麼都不討演，非常討喜」……等等。

▼金俊昊經典《推奴》祝歌表演



▼金俊昊《熊孩子》親送喜帖內容，他還親自和30年好友劉智泰，以及諧星界大姐們見面（香港觀眾可於Viu收看）



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